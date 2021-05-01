نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة القادمة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة، ينتظر عشاق المارد الأحمر مباراة الأهلي القادمة، في الدوري المصري أمام غزل المحلة، ويستضيف اللقاء استاد غزل المحلة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، كانت نتيجة مباراة الفريقين في الدور الأول، قد انتهت بفوز الشياطين الحمر بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ويسعى المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني للفوز بالمباراة، والحصول على النقاط الثلاث بعد إخفاق الجولة السابقة، حيث تعادل الأهلي في الجولة السابقة أمام الجونة، وفقد نقطتين مهمين في رحلة الحفاظ على لقبه الغالي، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نقطة، فقد لعب المارد الأحمر 16 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة، ويتمنى عشاق وجماهير الأهلي فوز فريقها والاقتراب من الزمالك المتصدر برصيد 40 نقطة، حتى يقلل الفارق إلى نقطة وحيدة ويتبقى للأهلي مبارتين مؤجلتين، في حالة الفوز بهم يتصدر جدول المسابقة.

وفي المقابل يدخل فريق غزل المحلة المباراة، برغبة قوية في تحقيق مفاجئة بالفوز على الأهلي، ويحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطة، جمعها من خمس مباريات فوز وتسع تعادلات وأربع هزائم.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة.

العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

السابعة ونصف بتوقيت جرينتش.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام غزل المحلة

من المتوقع أن يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- أحمد رمضان بيكهام – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط:- أليو ديانج – أكرم توفيق – مجدي أفشة – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم:- محمد شريف.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 18 12 4 2 16 11:32 21 40 2 الأهلي 16 11 4 1 18 11:32 21 37 3 الاتحاد السكندري 2 - 0 19 9 4 6 15 22:24 2 31 4 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 5 المصري البورسعيدي 19 7 8 4 15 15:23 8 29 6 سموحة 0 - 2 19 5 12 2 15 20:26 6 27 7 سيراميكا كليوباترا 19 6 8 5 15 21:23 2 26 8 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 9 الجونة 19 6 7 6 15 22:21 -1 25 10 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 أسوان 0 - 0 18 5 6 7 16 21:11 -10 21 13 المقاولون العرب 19 5 4 10 15 27:20 -7 19 14 طلائع الجيش 0 - 0 19 4 6 9 15 22:21 -1 18 15 الإسماعيلي 1 - 0 19 3 8 8 15 24:17 -7 17 16 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 17 البنك الأهلي 19 2 9 8 15 25:16 -9 15 18 الانتاج الحربي 0 - 1 19 2 6 11 15 33:13 -20 12

القنوات الناقلة

من المقرر أن تنقل المباراة عبر شاشة أون تايم سبورتس، حيث أنها القناة المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري المصري الممتاز، وتمتلك القناة مجموعة مميزة من المراسلين الذين ينقلون الحدث للمشاهدين لحظة حدوثه، كما أنها تمتلك استوديوهات تحليلية تضم ألمع نجوم الرياضة في مصر، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة.

بطاقة مباراة الأهلي وغزل المحلة