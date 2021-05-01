موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب المستايا معقل الخفافيش مباراة برشلونه ضد فالنسيا اليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 في الجولة الرابعة والثلاثين من مباريات الدوري الأسباني، حيث شهدت الجولة بالأمس مباريات قوية تمكن في أهمها فريق أتلتيكو مدريد متصدر جدول الترتيب من تحقيق فوز ثمين ضد إلتشي بهدف دون رد ليقتنص ثلاث نقاط يحافظ بها على صدارة الترتيب، وارتقى فريق ريال مدريد للمركز الثاني مؤقتا بتحقيقه الفوز ضد أوساسونا بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 74 نقطة بفارق نقطتين عن الروخيبلانكوس ليتخطى البارسا مؤقتا لحين إقامة موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم التي تنطلق في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة في مواجهة صعبة ضد فالنسيا خارج ملعبه ساعيا لتحقيق فوز يعود به لمسار الانتصارات من جديد، ويتناسى الخسارة الأليمة التي لحقت به في آخر مبارياته التي خرج فيها لملاقاة غرناطة على ملعبه، وتلقى الخسارة بهدف وحيد سجله ليونيل ميسي مقابل هدفين، ليفقد رفاق كومان ثلاث نقاط هامة كانت كفيلة لتهديه صدارة الترتيب بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد، ولكن فرط الفريق الكتالوني في تلك الفرصة قبل خمس جولات من نهاية البطولة التي يأمل برشلونة في العودة إلى منصات تتويجها من جديد بعد أن فقط اللقب الموسم الماضي لصالح منافسة التقليدي ريال مدريد، ولن تكون مهمة البارسا سهلة في تحقيق لقب الدوري الأسباني الذي يمتلك فرصة أخرى للتواجد على صدارة ترتيبه في الجولة القادمة حين يلاقي أتلتيكو مدريد على ملعبه الكامب نو.

فرصة البارسا للتواجد في الصدارة أمام أتلتيكو لا تعني شيئا قبل تمكن رفاق ميسي من تحقيق الفوز ضد فالنسيا، وتحقيق فوز لم يتمكنوا من تحقيقه ضد الخفافيش في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب الكامب نو في الجولة الرابعة عشر، حين اكتفى البلوغرانا بتحقيق التعادل بهدفين لكل فريق سجلهما ميسي، وأراخو، بينما سجل كلا من دياخابي، وجوميز هدفا فالنسيا الساعي لتحقيق فوز يعود به للانتصارات من جديد بعد ابتعاده عنها في آخر خمس مباريات خاضها في الليجا، واتلي شهدت تلقيه خسارتين، وتعادله في ثلاث مباريات.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم

8:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

9:00 توقيت مصر، والسودان.

10:00 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الكويت، العراق، والأردن.

11:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا