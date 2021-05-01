أتلتيكو مدريد يعزز آماله في اللقب بفوزه بنتيجة 0-1 ضد إلتشي

احتاج أتلتيكو مدريد إلى المساعدة من القائم يوم السبت لحرمان إلتشي من التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع وضمان أنه سينهي عطلة نهاية الأسبوع على قمة الدوري الإسباني بغض النظر عما يفعله المنافسان ريال مدريد وبرشلونة في مبارياتهما، سار في رصيد أتلتيكو مدريد 76 نقطة، بزيادة 5 نقاط عن كل من بلانكوس وبرشلونة، ولكل منهما مباراة مؤجلة، مما يعني أن رجال دييجو سيميوني سيكونون أبطالًا إذا فازوا في جميع مبارياتهم الأربع المتبقية.

تفاصيل مباراة اتليتيكو مدريد ضد ألتشي

بدأ الزوار بشكل رائع وخلق لويس سواريز فرصة في الدقيقة 12 بمساعدة أنجيل كوريا، بعد أربع دقائق فقط أدت وبمساعدة كوريا سجل لسواريز هدف التقدم لصالح أتليتي، لكن مراجعة حكم الفيديو المساعد وجدت أن الأوروجواي كان متسللاً وبقي الفريق متعادلاً 0-0، لكن ليس لوقت طويل، حيث سجل ماركوس يورينتي في الدقيقة 23 بتمريرة قوية من يانيك كاراسكو بعد تخل غير محظوظ من مدافع إلتشي جوزيما، في ظل القتال من أجل البقاء في الليغا، اضطر إلتشي صاحب المركز الثامن عشر إلى الرد بعد أن استقبلت شباكه الهدف الاول، لكنهم افتقروا إلى الجودة واللمسة الاخيرة ولم يكن هناك ضغط حقيقي على حارس مرمى أتلتيكو يان أوبلاك.

ركلة الجزاء تنقذ حظوظ أتلتيكو مدريد بالصراع على اللقب الإسباني

وبدا أن كولتشونيروس مستعد لمضاعفة تفوقه عندما أشار الحكم إلى ركلة الجزاء بعد أن أصابت ضربة من كوريا ذراع إلتشي دييجو جونزاليس، لكن تدخل حكم الفيديو المساعد وأقنع الحكم الرئيسي لإلقاء نظرة على الشاشة فألغى الحكم ضربة الجزاء، حاول فران إسكريبا مدرب إلتشي تنشيط فريقه بتبديل مزدوج لبدء الشوط الثاني، وتغلب سواريز على الحارس باولو جازانيجا في الدقيقة 63 لكن الهدف ألغي مرة أخرى بداعي التسلل، تنازل أتلتيكو مدريد عن زمام المبادرة لأصحاب الأرض في الدقائق الـ 15 الأخيرة وكان محظوظًا في عدم خسارة النقاط الثلاثة، أدى الفشل في إبعاد الكرة بعد ركلة ركنية من ألتشي إلى خلق مساحة لفيكتور رودريغيز لتسديد الكرة إلى أنطونيو باراجان في الزاوية البعيدة وارتدت رأسية المدافع فوق العارضة، وأرسل رودريجيز ركلة حرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 89 واصطدمت الكرة بالورينتي في ذراعه وهو يحاول صدها ليعلن حكم المباراة ضربة جزاء لصالح التشي، ونفذها فيدل تشافيز إلا أن كرته اصدمت بالقائم لينتهي اللقاء بفوز نادي اتليتيكو مدريد بنتيجة 1-0 ويحافظ اتليتكو على حظه في الفوز بالدوري الإسباني.