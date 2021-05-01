موعد ماتش الزمالك وبيراميدز اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك وبيراميد اليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021 في الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري، حيث تتواصل مباريات الإيجيبشن ليج الذي شهد مباريات قوية في الأيام الماضية أهمها المباراة التي تعادل فيها الأهلي حامل اللقب مع الجونة بهدف لكل فريق، ليبقى فارق النقاط بين الزمالك والأهلي على وضعه بعد أن فقد الفارس الأبيض نقطتين هو الآخر في الجولة الماضية ضد ذئاب الجبل، ويأمل رفاق كارتيرون في تحقيق فوز يعودوا به للانتصارات من جديد على حساب بيراميدز في مهمة لن تكون سهلة أمام رفاق السعيد الذين تعادلوا مع الزمالك ذهابا في الجولة الثانية بهدف لكل فريق سجله أحمد الشيخ ليراميدز بينما سجل مصطفى محمد هدف الزمالك، وينطلق موعد ماتش الزمالك وبيراميدز اليوم في التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

الزمالك يواجه بيراميدز في مباراة قوية يأمل فيها رفاق شيكابالا تحقيق الفوز، وتناسي التعادل الأخير ضد المقاولون العرب بهدفين لكل فريق في مباراة تقدم فيها رفاق النحاس أولا بهدف سجله محمد سمير من ركلة جزاء في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل بنشرقي للزمالك سريعا بعدها بسبع دقائق لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويعود بنشرقي ويتقدم بهدف ثاني بعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق عادله عبد الله ياسين قبل نهاية الوقت الأصلي بعشر دقائق ليقتنص لفريقه نقطة ثمينة من الزمالك الذي وصل رصيده إلى 40 نقطة جمعها من خوض 18 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 12 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر مبارتين.

بيراميدز يدخل مباراته ضد الزمالك بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق الفوز في آخر مبارياته التي استضاف فيها ناونجو التنزاني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، وحقق فوز بهدف دون رد عن طريق إبراهيم عادل ليقتنص لبيراميدز ثلاث نقاط هامة يضمن بها التأهل إلى دور الستة عشر لملاقاة إنيمبا النيجيري كما أسفرت القرعة التي تم إجراؤها مؤخرا، ويأمل الفريق في مواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز الرابع على التوالي بعد انتصاره ضد نكانا، الاتحاد السكندري، ونامونجو.

جدول ترتيب الدوري المصري

موعد ماتش الزمالك وبيراميدز اليوم

8:30 توقيت الجزائر، وتونس.

9:30 توقيت مصر، وليبيا.

10:30 توقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، فلسطين، والبحرين.

11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز