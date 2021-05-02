نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك ضد بيراميدز موعد المباراة في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلع بيراميدز الذي ابتعد عن المنافسه على اللقب بعد بداية سيئة للموسم، إلى التمسك بآماله الضعيفة في الدوري المصري الممتاز عندما يلتقي الزمالك المتصدر يوم الأحد، وعلى الرغم من الإنفاق الكبير مرة أخرى في الصيف لتعزيز فريقه، بدا بيراميدز مهتزًا هذا العام، حيث تعرض دفاعه على وجه الخصوص لانتقادات شديدة بعد أن ثبت أنه ضعيف في مناسبات عديدة، ومع ذلك فقد تحسنوا في الآونة الأخيرة، حيث فازوا بثلاث مباريات متتالية في الدوري المصري وكأس الاتحاد الأفريقي، مستواهم الأخير من شأنه أن يمنح بيراميدز الأمل مجددًا في أنه لا يزال بإمكانه المنافسة على البطولة المحلية الأولى، حيث حاليا نادي الزمالك يتصدر جدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 18 مباراة يليه الأهلي برصيد 37 نقطة من 16 مباراة ثم بيراميدز بـ 30 نقطة من 18 مباراة.

بيراميدز تعادل سابقا مع الزمالك

أجرى بيراميدز بالفعل تعادلاً مع الزمالك والأهلي في وقت سابق من الموسم وسيتطلعون لتحقيق أفضل النتائج هذه المرة، لقد انتعشوا من الفوز على نامونجو التنزاني 1-0 في كأس الاتحاد الأفريقي الأسبوع الماضي، بعد أن ضمنوا تقدمهم إلى الأدوار الإقصائية بمباراة واحدة في مجموعتهم، وقال رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز الأرجنتيني “هذا الفوز يعطينا دفعة ثقة قبل أن نواجه الزمالك في هذه المباراة الهامة بالدوري”.

نادي القلعة البيضاء يسعى للفوز ضد بيراميدز

بالنسبة لنادي القلعة البيضاء، سيكون الفوز مهمًا لتعويض التعادل 2-2 مع المقاولون العرب يوم الخميس، حيث تخلصوا مرة أخرى من تقدمهم، وتشكل المباراة ضد بيراميدز أيضًا أولى جولات الدوري الصعبة لنادي الزمالك والتي تشمل مباراتين ضد سموحة والأهلي ومقرهما الإسكندرية في ديربي القاهرة المقرر عقده في 10 مايو، وسيغيب عن بيراميدز المهاجم الفلسطيني محمود وادي بسبب الإصابة فيما يستقبل الزمالك عودة قلب الدفاع المؤثر محمود الونش بعد تعافيه من مشكلة في الركبة.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

موعد المباراة مقرر يوم الأحد 2 مايو 2021، وسوف تنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وسوف تلعب المبارة على قناة أون تايم سبورت.