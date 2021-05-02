تشكيل الزمالك اليوم أمام بيراميدز في الجولة أل 19 من الدوري الممتاز والقنوات الناقلة ومعلق المباراة

يبحث عشاق الفارس الأبيض عن تشكيل الزمالك اليوم أمام بيراميدز المتوقع في اللقاء المرتقب الليلة، ضمن مباريات الجولة أل 19 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي سيستضيفها ملعب القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وعن القناة الناقلة للمباراة ومعلق اللقاء، والتي تتطلع جماهير الزمالك في الفوز باللقاء والعودة لطريق الفوز، بعد التعادل المفاجئ في الجولة الماضية أمام ذئاب الجبل بهدفين لكل فريق، ومن المتوقع أن يجري باتريس كارتيرون تغير في حراسة مرمى الزمالك بإشراك محمد عواد الليلة، وسوف يكون هذا هو أبرز التغيرات في تشكيل الفريق عن المباريات السابقة، وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك الليلة أمام بيراميدز.

تشكيل الزمالك أليوم أمام بيراميدز

حراسة المرمى ” محمد عواد”.

خط الدفاع ” محمود علاء، محمد عبد الغني، حازم أمام، أحمد فتوح”.

خط الوسط ” طارق حامد، فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، محمود عبد الرازق شيكابالا”.

خط الهجوم “حميد أحداد”.

التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز اليوم

حراسة المرمى ” شريف إكرامي”.

خط الدفاع “أحمد سامي، أحمد حمدي، أحمد فتحي، أحمد أيمن منصور”.

خط الوسط ” عبد الله السعيد، أحمد توفيق، نبيل دونجا، رمضان صبحي، إيريك تراوري”.

خط الهجوم ” ديجو رولان”.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 21.30 بتوقيت القاهرة، 22.30 بتوقيت السعودية، 23.30 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتنقل قنوات أون تايم سبورت الفضائية جميع مباريات الدوري الممتاز المصري ومباراة الليلة سوف تنقل على شاشة قناة on time sports hd 1.

تشكيل الزمالك اليوم أمام بيراميدز والمعلق

أعلنت إدارة قنوات أون تايم سبورت عن معلقين مباراة القمة بين الزمالك وبيراميدز وهم المعلق مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى، والمعلق بلال علام على القناة الصوتية الثانية.

بطاقة مباراة الزمالك وبيراميدز