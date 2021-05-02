نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان القادمة 2021/05/04 بدوري الأبطال والقناة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، يستضيف ملعب الاتحاد مباراة السيتي ضد ب.س.جيرمان يوم الثلاثاء القادم الموافق 2021/05/04 وتنقل على قناة بي إن القطرية، في مباراة العودة بالدور نصف النهائي لبطولة دوري الأبطال 2021، وكان السيتي قد فاز في باريس على ملعب حديقة الأمراء 2-1، مما يسهل مهمته نسبياً على ملعبه ويحتاج الفريق الانجليزي للتعادل أو حتى الهزيمة بهدف نظيف ليتأهل إلي النهائي، بينما الفريق الباريسي الذي أخرج حامل اللقب لن يستسلم وسوف يقاتل من أجل الفوز والتأهل، للعب المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والسعي للفوز بأقوى البطولات.

موعد مباراة مانشستر سيتي و باريس سان جيرمان

كان الفريق الباريسي قد تأهل إلي نصف النهائي على حساب العملاق البافاري حامل اللقب بالتعادل في نتيجة اللقاءين 3-3، ولكنه تأهل بسبب تسجيله 3 أهداف على ملعب البايرن، بينما تأهل مانشستر سيتي على حساب بروسيا دورتموند الألماني بالفوز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 2-1، ليتقابل الفريقين في نصف النهائي.

القناة الناقلة ومعلق المباراة

تنقل جميع مباريات دوري أبطال أوروبا بصورة حصرية في المنطقة العربية ومنطقة شمال أفريقيا، على قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية ولقاء السيتي وب.س.جيرمان سوف ينقل على، قناة bein sports hd 1 premium ويعلق على المباراة المعلق المتميز جواد بدة.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

حراسة المرمى “إيدرسون”.

خط الدفاع “كاييل واكر، جون ستونز، جواو كانسيلو، روبين دياش”.

خط الوسط “جوندوان، رودري، كيفين دي بروين، رياض محرز، فيل فودين”.

خط الهجوم “بيرناندو سيلفا”.

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان

حراسة المرمى “نافاس”.

خط الدفاع ” ماركينيوس، عبدو ديالو، كيمبيمبي، أليساندرو فلورينزي”.

خط الوسط “إدريسا جايي، لينادرو، أنخيل دي ماريا، نيمار، ماركو فيراتي”.

خط الهجوم ” مبابي”.

تاريخ مواجهات الفريقين بدوري الأبطال

ألتقى الفريقين في 3 مباريات قبل هذا اللقاء في بطولة دوري أبطال أوروبا، حقق الفريق الإنجليزي الفوز في مباراتين، كان أخرهم مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بنتيجة هدفين لهدف، بينما حسم التعادل نتيجة اللقاء الثالث، وسجل لاعبوا مانشستر سيتي 3 أهداف في مرمى باريس سان جيرمان، بينما سجل الفريق الباريسي هدفين في شباك مانشستر سيتي.