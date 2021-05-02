نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز المقرر إقامتها في مساءا اليوم في تمام الساعة التاسعة والنصف، تلك المباراة التي يترقبها الملايين في مصر والوطن العربي نظراً لأهمية المباراة لكلا الطرفين وقوة الفريقين، حيث يضم فريق بيراميدز كوكبة كبيرة جدا من النجوم والتي كان آخرهم انضمام ثلاثي النادي الأهلي رمضان صبحي وأحمد فتحي وشريف إكرامي، على الصعيد الآخر يضم فريق الزمالك افضل المحترفين في الدوري المصري الكابتن فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي، يتم نقل المباراة حصريآ على قناة On Time Sports.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم على قناة On time Sports الرياضية الحصرية لنقل المباراة عند ضبط إشارة التردد الجديد لقناه اون تايم سبورت كالتالي:

كتابة رقم التردد الجديد: 12303.

كتابة رقم معدل الترميز: 27500.

تعديل الاستقطاب إلي: أفقي.

تحديد القمر الصناعي: نايل سات.

كما يمكنك متابعة ومشاهدة المباراة أيضاً علي تردد القناة الثانية لقنوات أون وذلك بعد تسجيل بيانات إشارة البث الجديد والتي تتطلب منك تسجيل البيانات التالية:

التردد الثاني للقناة الثانية لقنوات أون: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

تشكيل فريق الزمالك اليوم

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون بضغط مبكر على فريق بيراميدز من أجل تسهيل المهمة وإحراز هدف مبكرا، لذا يتوقع الخبراء أن تبدأ تشكيلة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش، حازم امام واحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي، يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو.

اشرف بن شرقي وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز اليوم

تلعب المباراة علي استاد القاهرة الدولي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد الموافق 2 مايو 2021، وتنقل المباراة بشكل حصري على سلسلة قنوات اون تايم سبورت الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، يقوم بالتعليق على المباراة الكابتن مدحت شلبي والكابتن بلال علام على قناة أون تايم 2.

في الختام نتمني لكم مشاهدة ممتعة على تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز.