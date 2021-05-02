- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر يهتم به عشاق الساحرة المستديرة في مختلف الدول، فهو الحدث الكروي الأشهر الذي يترقبه الملايين، وفي الدول العربية يزداد البحث على مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 نظرًا للفوز الذي حققه المنتخب السعودي على فلسطين في المباراة الماضية، فيما يسأل البعض عن قائمة المنتخب السعودي في تصفيات مونديال 2022 بجانب رغبتهم في معرفة جدول مباريات المنتخب السعودي تصفيات كأس العالم 2022 خاصة الشباب في المملكة العربية السعودية من محبي كرة القديم ليشجعون منتخب وطنهم.
مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022
يحتل المنتخب السعودي المركز الأول على مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2022 على الأراضي القطرية، لتكون ذلك المرة الثانية التى يتواجد فيها المنتخب السعودي في كأس العالم بعد مشاركته في مونديال روسيا الأخير، وتأتي مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 من خلال النقاط الآتية:
- السعودية.
- أوزبكستان.
- سنغافورة.
- اليمن.
- فلسطين.
جدول مباريات المنتخب السعودي تصفيات كأس العالم 2022
تمكن المنتخب السعودي الفوز على منتخب فلسطين في مارس الماضي، وفي الفترة الحالية تجدد البحث عن جدول مباريات المنتخب السعودي تصفيات كأس العالم 2022 الشهور المقبلة ويمكن مطالعتها في الجدول التالي بالمواعيد:
|مباراة سنغافورة
|السعودية
|الإثنين
|7 يونيو 2021
|14:45 السعودية
|13:45 مصر
|مباراة السعودية
|أوزبكستان
|الثلاثاء
|15 يونيو 2021
|18:00 السعودية
|17:00 مصر
|مباراة السعودية
|اليمن
|الأربعاء
|5/6/2021
|14:45 السعودية
|13:45 مصر
قائمة المنتخب السعودي في تصفيات مونديال 2022
أعلن ريناد المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي، عن قائمة المنتخب السعودي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لتشمل القائمة اللاعبين التاليين:
- محمد العويس.
- أمين بخاري.
- زيد البواردي.
- عبدالله العويشير.
- سلطان الغنام.
- محمد البريك.
- سعود عبدالحميد.
- عبدالإله العمري.
- حسان التمبكتي.
- عبدالله مادو.
- أحمد شراحيلي.
- علي البليهي.
- ياسر الشهراني.
- عبدالإله المالكي.
- عبدالله عطيف.
- علي الأسمري.
- محمد كنو.
- ناصر الدوسري.
- سامي النجعي.
- عبدالرحمن غريب.
- فهد المولد.
- حسن العمري.
- محمد الكويكبي.
- سالم الدوسري.
- عبدالله الحمدان.
- فراس البريكان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.