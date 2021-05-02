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عمر شويل - جدة مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر يهتم به عشاق الساحرة المستديرة في مختلف الدول، فهو الحدث الكروي الأشهر الذي يترقبه الملايين، وفي الدول العربية يزداد البحث على مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 نظرًا للفوز الذي حققه المنتخب السعودي على فلسطين في المباراة الماضية، فيما يسأل البعض عن قائمة المنتخب السعودي في تصفيات مونديال 2022 بجانب رغبتهم في معرفة جدول مباريات المنتخب السعودي تصفيات كأس العالم 2022 خاصة الشباب في المملكة العربية السعودية من محبي كرة القديم ليشجعون منتخب وطنهم.

مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022

يحتل المنتخب السعودي المركز الأول على مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2022 على الأراضي القطرية، لتكون ذلك المرة الثانية التى يتواجد فيها المنتخب السعودي في كأس العالم بعد مشاركته في مونديال روسيا الأخير، وتأتي مجموعة المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 من خلال النقاط الآتية:

السعودية.

أوزبكستان.

سنغافورة.

اليمن.

فلسطين.

جدول مباريات المنتخب السعودي تصفيات كأس العالم 2022

تمكن المنتخب السعودي الفوز على منتخب فلسطين في مارس الماضي، وفي الفترة الحالية تجدد البحث عن جدول مباريات المنتخب السعودي تصفيات كأس العالم 2022 الشهور المقبلة ويمكن مطالعتها في الجدول التالي بالمواعيد:

مباراة سنغافورة السعودية الإثنين 7 يونيو 2021 14:45 السعودية 13:45 مصر

مباراة السعودية أوزبكستان الثلاثاء 15 يونيو 2021 18:00 السعودية 17:00 مصر

مباراة السعودية اليمن الأربعاء 5/6/2021 14:45 السعودية 13:45 مصر

قائمة المنتخب السعودي في تصفيات مونديال 2022

أعلن ريناد المدرب الفرنسي للمنتخب السعودي، عن قائمة المنتخب السعودي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لتشمل القائمة اللاعبين التاليين: