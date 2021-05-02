تفاصيل الحالة الصحية لمحمود كهربا بعد تعرضه لوعكة صحية

تعرض مساء أمس اللاعب محمود كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لوعكة صحية تسببت في حالة إعياء شديدة له ، مما جعل أسرته مجبره علي نقله إلي أحد المستشفيات الكبري في القاهرة لتحديد حالته الصحية ومعرفة سبب تلك الأزمة المفاجئة التي تعرض لها اللاعب بدون إدني مقدمات

تفاصيل الحالة الصحية لمحمود كهربا

أكد مسئول بالنادي الأهلي إنه تم التواصل مع محمود كهربا و الاطمئنان علي حالته الصحية وقد أكد اللاعب تعرضه لعدم أتزان وصداع شديد وبعض الأعراض القوية التي تبين بعد الفحص إنها ناتجة عن أرتفاع في ضغط دم اللاعب وعلي الفور تم عمل إسعافات سريعة لمحمود كهربا ، فتم وضعه علي جهاز الأكسجين و تركيب بعض المحاليل له ولم يخرج من المستشفي إلا بعد التأكد من أستقرار حالته الصحية والاطمئنان علي أستقرار ضغط الدم عنده .

الأهلي يخضع محمود كهربا لفحص طبي

أكدت مصادر داخل القلعة الحمراء خضوع محمود كهربا لفحص طبي شامل لتحديد موقفه من مباراة المحلة المحدد لها غداً الأثنين 3 مايو في التاسعة والنصف مساء في الدور التاسع عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز المصري ، والتي يسعي الأهلي للفوز بها والحصول علي الثلاث نقاط لتقليص الفارق بينه وبين الزمالك الذي يحتل المركز الأول برصيد 40 نقطة وذلك بعد تعادله مع نادي المقاولون العرب يوم الخميس بنتيجة 2/2 ، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 37 نفطة ، وقد أثارت صورة نشرت للاعب علي مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق حيث ظهر في الصورة في حالة إعياء شديد ويخضع لجلسة علي جهاز الأكسجين وأثناء تركيب بعض المحاليل في يده وقد علق المئات من محبين كهرباء علي الصورة وتمنوا له الشفاء العاجل .