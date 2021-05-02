في الدوري الإسباني: أتلتيكو يعزز صدارته وريال يشدد الخناق

مدريد – أ.ف.ب: عزز أتلتيكو مدريد صدارته للدوري الاسباني لكرة القدم بعد فوزه الصعب على مضيفه إلتشي 1-صفر ، فيما شدد “جاره” ريال الخناق بفوزه على ضيفه أوساسونا 2-صفر، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والثلاثين.

ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 76 نقطة متقدماً بفارق 5 نقاط عن مدريد الوصيف، قبل أن ينجح الاخير في إعادة الفارق إلى نقطتين، في سباق رباعي على اللقب الغالي يضم أيضاً برشلونة الثالث وإشبيلية الرابع.

في المباراة الأولى، يدين “روخيبلانكوس” بالنقاط الثلاث إلى لاعبه ماركوس يورنتي الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 23، فيما صدّ القائم ركلة جزاء لقائد إلتشي فيديل تشافيس (90+1).

وعاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات بعدما خسر أمام أتلتيك بلباو 1-2 في المرحلة السابقة، ليحقق فوزه الـ 23 هذا الموسم مقابل 7 تعادلات و4 هزائم.

وفضّل مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني الدفع بالمهاجم الأوروغوياني لويس سواريس، والأرجنتيني أنخل كوريا بدلاً من البرتغالي جواو فيليكس والفرنسي موسى ديمبيلي. كما أشرك الفرنسيين توما ليمار وجيوفري كوندوغبيا في الوسط بدلاً من كوكي وساؤول نيجيس.

وفي الثانية، حافظ “ميرينجي” على سجله خالياً من الخسارة منذ 30 يناير 2021 مع 10 انتصارات مقابل 4 تعادلات.

وحسم ريال النقاط الثلاث في الشوط الثاني، حيث حمل الفوز نكهة برازيلية بفضل إيدر ميليتاو (76) وكاسيميرو (80).

وكما كان متوقعاً، أراح مدرب ريال الفرنسي زين الدين زيدان العديد من اساسييه أمثال الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش استعداداً لمواجهته الاوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام تشلسي الانكليزي في إياب الدور نصف النهائي (تعادل 1-1)، فيما دفع أساسياً بالبلجيكي إدين هازار العائد من الإصابة، وبلاعب الوسط الشاب أنتونيو بلانكو وبالمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة. واستمر غياب القائد سيرخيو راموس والفرنسي فيرلان مندي ولوكاس فاسكيس وداني كارفاخال بسبب الاصابة، والاوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاصابته بفيروس كورونا.