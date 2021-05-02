السماح بحضور الجماهير نهائي كأس أمير قطر

د.ب.أ: أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي كأس أمير قطر أن المواجهة المرتقبة التي ستحدد بطل نسخة هذا العام من البطولة في استاد جاسم بن حمد بنادي السد ستقام في حضور الجماهير لكن سيتم تحديد نسبة الحضور لاحقا ، وسط تدابير احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.

وكشفت اللجنة المنظمة في بيان صحفي أنه لن يُسمح بدخول الجماهير الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لحضور المباراة النهائية التي ستقام في الرابع عشر من مايو الجاري.

ومن المقرر إتاحة فرصة حضور المباراة حصرياً لكل من تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في موعد أقصاه 30 ابريل ، وكل من تعافى من الإصابة بالفيروس خلال الفترة من 14 نوفمبر 2020 إلى 24 أبريل 2021.

وتشمل التدابير الاحترازية المقررة خلال المباراة ضمان التزام المشجعين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وإبراز تطبيق احتراز وقياس درجة حرارة كل مشجع قبل الدخول إلى الاستاد. كما سيتعين على المشجعين الالتزام بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم في مدرجات الاستاد وفق الأرقام المدونة على تذاكر المباراة.

والجدير بالذكر أن المواجهة التي سيستضيفها استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الجاري لحسم بطل كأس الأمير تعد هي المباراة النهائية الثانية في البطولة خلال خمسة أشهر، حيث أقيم نهائي النسخة الماضية في ديسمبرالماضي، ونجح حينها نادي السد في حسم لقب النسخة الثامنة والأربعين من كأس الأمير، بعد تغلبه على العربي بهدفين لهدف، وذلك خلال افتتاح استاد أحمد بن علي، رابع الاستادات جاهزية لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم قطر٢٠٢٢.