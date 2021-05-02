د.ب.أ: أعلنت اللجنة المنظمة لنهائي كأس أمير قطر أن المواجهة المرتقبة التي ستحدد بطل نسخة هذا العام من البطولة في استاد جاسم بن حمد بنادي السد ستقام في حضور الجماهير لكن سيتم تحديد نسبة الحضور لاحقا ، وسط تدابير احترازية صارمة لمنع انتشار فيروس كوفيد-19.
وكشفت اللجنة المنظمة في بيان صحفي أنه لن يُسمح بدخول الجماهير الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا لحضور المباراة النهائية التي ستقام في الرابع عشر من مايو الجاري.
ومن المقرر إتاحة فرصة حضور المباراة حصرياً لكل من تلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في موعد أقصاه 30 ابريل ، وكل من تعافى من الإصابة بالفيروس خلال الفترة من 14 نوفمبر 2020 إلى 24 أبريل 2021.
وتشمل التدابير الاحترازية المقررة خلال المباراة ضمان التزام المشجعين بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وإبراز تطبيق احتراز وقياس درجة حرارة كل مشجع قبل الدخول إلى الاستاد. كما سيتعين على المشجعين الالتزام بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم في مدرجات الاستاد وفق الأرقام المدونة على تذاكر المباراة.
والجدير بالذكر أن المواجهة التي سيستضيفها استاد جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة الشهر الجاري لحسم بطل كأس الأمير تعد هي المباراة النهائية الثانية في البطولة خلال خمسة أشهر، حيث أقيم نهائي النسخة الماضية في ديسمبرالماضي، ونجح حينها نادي السد في حسم لقب النسخة الثامنة والأربعين من كأس الأمير، بعد تغلبه على العربي بهدفين لهدف، وذلك خلال افتتاح استاد أحمد بن علي، رابع الاستادات جاهزية لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم قطر٢٠٢٢.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السماح بحضور الجماهير نهائي كأس أمير قطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.