في دورة مدريد: بارتي إلى الدور الثالث على حساب زيدانشيك

مدريد – أ.ف.ب: عبرت المصنفة الأولى عالمياً الأسترالية آشلي بارتي إلى الدور الثالث من دورة مدريد لكرة المضرب، ثانية دورات الألف للسيدات، بعدما تغلّبت على السلوفينية تامارا زيدانشيك في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات. واهتز أداء بارتي لفترة وجيزة أمام زيدانشيك إذ فازت بشوط واحد في المجموعة الثانية. لكن الأسترالية استعادت توازنها في المجموعة الفاصلة لتنتهي المباراة لصالحها 6-4، 1-6، و6-3 في أقل من ساعتين على ملعب “كاخا ماخيكا”. وستواجه بارتي في الدور المقبل البولندية إيغا شفيونتيك الفائزة على الألمانية لاورا سيغموند 6-3 و6-3. وستكون مباراة بطعم خاص، لأنها ستجمع بين بطلتي فرنسا المفتوحة لعامي 2019 و2020. وقالت بارتي التي ستواجه منافستها للمرة الاولى “هي مباراة انتظرها بفارغ الصبر”. وتابعت “تمرنت مرة وحيدة معها في ملبورن، وكانت فعلاّ مذهلة. تتحرك بشكل رائع على الأرض الترابية وبامكانها أن تتزحلق على الجهتين، وهي تعشق السيطرة على الملعب”.

وردت شفيونتيك، ابنة الـ 19 عاماً، التحية للاسترالية قائلةً “هي لاعبة صلبة جداً، والأقوى في الملاعب”، مضيفة “سألعب المباراة من دون أي توقعات لأنها المصنفة أولى عالمياً. أنا سعيدة للعب ضدها. الأمر مثير. أريد أن ألعب مباراة جيدة وأن استمتع”. وستكون كلاهما من بين المرشحات الأوفر حظاً في رولان غاروس الشهر المقبل، إذ رفعت بارتي بفوزها الأخير إلى 13 عدد انتصاراتها المتتالية على الملاعب الترابية، وتسعى المصنفة الأولى إلى الفوز بلقبها الأول لبطولات رابطة المحترفات العام الحالي في مدريد، بعدما نجحت بالفعل في إحراز ألقاب دورات شتوتغارت بألمانيا، وميامي في الولايات المتحدة، و”يارا فالي كلاسيك” في ملبورن.