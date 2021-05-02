منتخبنا الأولمبي يواصل تدريباته اليومية عبر برنامج زووم في ظل توقف النشاط الرياضي

في الرياضة 2 مايو,2021

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليومية عن بعد عن طريق برنامج زووم، وذلك بمشاركة كافة لاعبي منتخبنا الوطني وبإشراف الكرواتي داريو مدرب منتخبنا الوطني ومدرب اللياقة البدنية ريكاردو، وتأتي هذه الحصص التدريبية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني ضمن الخطة البديلة بعد توقف الأنشطة الرياضية في السلطنة نظرا لتفشي كوفيد 19 من جديد ولضمان استقرار اللاعبين بدنيا وفنيا فقد استمرت التدريبات عن بعد إلى حين انتظار القرار النهائي حول اعتماد الخطة المقدمة من قبل الجهاز الفني لأن الاستحقاقات القادمة لم يتبق على انطلاقها سوى اشهر قليلة والتي يأتي في مقدمتها مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة الخليجية خلال شهر أغسطس القادم والاعداد لبطولة التضامن الاسلامي والتي تستضيفها تركيا خلال الفترة القادمة والمشاركة في التصفيات الاسيوية .

تدريبات يومية

وبالنسبة لتوقيت تدريبات لاعبي المنتخب خلال الشهر الفضيل فقد تم اعتمادها بعد صلاة العشاء في الوقت الذي يتناسب مع كافة لاعبي المنتخب حتى يتسنى لهم المتابعة والتنفيذ وفقا للارشادات والجدول المعد من قبل الجهاز الفني، حيث إن تقسيمة التدريبات تم تصنيفها الى بدنية ومهارية لضمان استمرار اللاعبين مع المدرب بالإضافة للمحافظة على الجانب الفني والمهاري واللياقة البدنية لدى اللاعبين الى ان تحين الفرصة المناسبة لانضمام اللاعبين لمعسكرات داخلية وخارجية، حيث ان كافة المنتخبات المشاركة في الاستحقاقات القادمة بدأت تعد العدة والتوقف الذي حدث ليس في صالح المنتخب ولا النتائج التي من الممكن ان يظهر بها من غير اعداد مسبق .

اعتماد البرنامج .. في الانتظار

وبعد ان تم تجميد الأنشطة الرياضية في السلطنة والتي على اثرها توقف الدوري المحلي وما تبعه من مشاركات خارجية واعتذارات فإن الجهاز الفني قدم خطة نموذجية لاستمرارية اللاعبين في التدريبات كون ان المشاركات قائمة حتى الان ولم يتم الاعتذار عن اقامتها او تأجيلها من اجل التجهيز بشكل افضل للمشاركات القادمة وفق الامكانيات المتاحة حاليا ووفق الخطة المقدمة للجهات المختصة في الاتحاد العماني لكرة القدم تتضمن خضوع اللاعبين لمعسكرات مغلقة متقطعة طيلة الفترة القادمة حتى تكون هناك فرصة للمدرب واللاعبين في التعرف على نقاط القوة والضعف لاسيما ان التدريبات الحالية قائمة بدور كبير في استمرارية اللاعبين ولكن الجانب العملي والتدريبات في الملعب تكون شاملة من كافة النواحي لهذا يترقب الجهاز الفني الرد النهائي او الموافقة على الخطة البديلة التي قدمها .

قائمة لاعبي منتخبنا الوطني

وتتكون قائمة لاعبي منتخبنا الأولمبي من كل من : عصام بن خميس المخزومي وفيصل بن علي الحارثي و أرشد بن سعيد العلوي (السيب ) و يحيى بن حمود الهديفي (بهلاء) وعوض بن محمد الشحري و حسين بن سعيد الشحري ( ظفار ) ونجيب بن محفوظ الشجيبي وجاسم بن محمد التوبي ( النصر ) وفهد بن عادل بيت عبيدان ( الاتحاد) وعيسى بن خلفان الناعبي و سعود بن علي الحبسي ( مسقط) والبراء بن خالد المعولي ( الشباب) وإسلام بن سالم الهنائي (عبري ) وفهد بن مسعود الهاجري ( النهضة ) وإبراهيم بن يوسف الراجحي ( العروبة ) و ويوسف بن ناشر المالكي وعبدالله بن محمد البلوشي ( السويق) و وهاني بن طالب النعيمي ( صحار) ومصعب بن حمد المعمري ( الرستاق ) و ويوسف بن علي الشيادي ( مجيس ) ومحمد بن سعيد البريكي و ومروان بن عبدالله آل عبدالسلام وهاني بن خلفان القرطوبي ( صحم )وقاسم بن مبارك آل مبارك ( نادي عمان ) .