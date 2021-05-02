موعد مباراة الأهلي القادمة وغزل المحلة بالدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة المصرية والنادي الأهلي موعد مباراة الأهلي القادمة مع نادي غزل المحلة في الدوري المصري الأسبوع التاسع عشر، حيث أن الأهلي خلال هذه الفترة يلعب مباراة كل 72 ساعة مما يمثل ضغط وعبئ كبير علي اللاعبين وفي ظل إصابة بعض اللاعبين المميزين مثل علي معلول، ويعتبر الأهلي من أكثر الأندية التي فازت ببطولة الدوري المصري الممتاز حيث فاز بها 42 مرة، وكان أخرها العام السابق الذي حصل فيه أيضا على ثلاث بطولات هي الدوري والكأس المصري ودوري أبطال أفريقيا التي حصل عليه بعد الفوز على الزمالك.

مباراة الأهلي القادمة

مباراة الأهلي القادمة تقام على استاد غزل المحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021، وتحديداً يوم شم النسيم ويدخل الأهلي هذه المباراة بأحمالي 37 نقطة حصل عليها من 16 مباراة، ويحتل بها المركز الثاني في جدول الدوري الممتاز بعد نادي الزمالك الذي رصيده 40 نقطة جمعها من 18 مباراة، ويبقى للنادي الأهلي مباراتين مؤجلتين في حالة الفوز بهما سوف يعتلي صدارة وقمة الدوري، أما نادي غزل المحلة يدخل هذه المباراة وهو في المركز الحادي عشر برصيد 24 نقطه حصل عليها من 18 مباراة.

القنوات الناقلة

تُنقل مباراة الأهلي القادمة من استاد غزل المحلة عبر قنوات أون سبورت الرياضية على النايل سات كما هو معتاد، كما تذاع على القنوات الأرضية للتلفزيون المصري، وهذه مباراة هامة جداً للنادي الأهلي الذي يرغب فيها أرضاء جمهوره الذي اعتاد منه دائما على الفوز، وذلك بعدما تعثر الأهلي أمام الجونة المباراة السابقة بالتعادل (1:1) هدف لكل منهما، ويخسر نقطتان.

استعدادات الأهلي لغزل المحلة

نزل الأهلي في إحدى فنادق مدينة المنصورة إستعداداً لمواجهة غزل المحلة، وهو ويخوض مرانه الأخير لمباراة الغد، كما أن الجهاز الفني للنادي الأهلي يعمل بشكل كبير على تصحيح الأخطاء التي حدثت في مباراة الجونة التي تعد من أقل المستويات التي ظهر بها الأهلي بالدوري المصري خلال هذا الموسم، كما يؤكد الجهاز الفني جاهزية كلاً من محمود وحيد وبدري وبانون وأنهم من اللاعبين الأساسيين في قوم الأهلي.