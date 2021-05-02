جدول ترتيب الدوري المصري بعد الأسبوع 19

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محمد سياف - ابو ظبي - انطلقت مباريات الأسبوع 19 أمس الجمعة 30 أبريل بمباراة سيراميكا كيلوباترا مع البنك الأهلي، ويوم السبت 1 مايو تقام 3 مباريات حيث يلتقى فى التاسعة والنصف مساءً الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي، وطلائع الجيش مع نادي أسوان، وسموحة مع الاتحاد السكندري، بينما تقام يوم الأحد 2 مايو مباراتين حيث يلتقى الزمالك مع بيراميدز، وإنبي مع مصر المقاصة، وتُختتم مباريات الجولة بلقاء غزل المحلة مع الأهلي يوم الإثنين 3 مايو.
ترتيب الدوري المصري بعد الأسبوع 19
يتصدر الزمالك قمة جدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 18 مباراة، ويليه الأهلي فى المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 16 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، وفى المركز الثالث فريق بيراميدز برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، وفى المركز الرابع فريق المصري البورسعيدي برصيد 29 نقطة من 19 مباراة، ثم الاتحاد السكندري فى المركز الخامس برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.
وفى مؤخرة الدوري يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 17 نقطة من 19 مباراة، يليه وادي دجلة فى المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة من 19 مباراة، ثم البنك الأهلي فى المركز السابع عشر برصيد 15 نقطة من 19 مباراة، ثم الإنتاج الحربي في المركز الأخير برصيد 12 نقطة من 19 مباراة.
جدول ترتيب الدوري بعد نتائج الأسبوع 19
جاءت نتائج مباريات الأسبوع 19 كالتالي: تعادل سيراميكا كيلوباترا مع البنك الأهلي 1-1، وتعادل الاتحاد السكندري مع سموحة 2-2 ، وفاز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي 2-صفر، وفاز طلائع الجيش على أسوان 3-صفر، وبهذه النتائج يكون ترتيب الدوري بعد نتائج مباريات الأسبوع 19 التي أقيمت حتى الآن كالتالي :-
|الترتيب
|النادي
|لعب
|فوز
|تعادل
|هزيمة
|له
|عليه
|النقاط
|1
|الزمالك
|18
|12
|4
|2
|32
|11
|40
|2
|الأهلي
|16
|11
|4
|1
|32
|11
|37
|3
|بيراميدز
|18
|7
|9
|2
|25
|17
|30
|4
|المصري
|19
|7
|8
|4
|23
|15
|29
|5
|الاتحاد السكندري
|19
|8
|5
|6
|24
|24
|29
|6
|سموحه
|19
|5
|13
|1
|28
|20
|28
|7
|سيراميكا كيلوباترا
|19
|6
|8
|5
|23
|21
|26
|8
|مصر المقاصة
|17
|7
|5
|5
|19
|21
|26
|9
|الجونة
|19
|6
|7
|6
|21
|22
|25
|10
|إنبي
|18
|6
|6
|6
|20
|21
|24
|11
|غزل المحلة
|18
|5
|9
|4
|16
|18
|24
|12
|طلائع الجيش
|19
|5
|5
|9
|24
|22
|20
|13
|نادي أسوان
|18
|5
|5
|8
|11
|24
|20
|14
|المقاولون العرب
|19
|5
|4
|10
|20
|27
|19
|15
|الإسماعيلي
|19
|3
|8
|8
|18
|24
|17
|16
|وادي دجلة
|19
|3
|7
|9
|15
|23
|16
|17
|البنك الأهلي
|19
|2
|9
|8
|16
|25
|15
|18
|الإنتاج الحربي
|19
|2
|6
|11
|13
|34
|12
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