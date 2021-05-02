نادي سمائل يوقع اتفاقية شراكة مع المستشفى العلمي للتأهيل

سمائل – من يعقوب بن محمد الرواحي:

وقع مجلس ادارة نادي سمائل مؤخرا اتفاقية شراكة طبية مع المستشفى العلمي للتأهيل بمسقط، وتتضمن الاتفاقية شراكة طبية وعلاجية للفرق الرياضية التابعة لنادي سمائل، بالإضافة إلى أن تكون المستشفى الراعي الرسمي للنادي في جميع المشاركات وشريكا دائما في مشاريعه القادمة (رياضيا وثقافيا واجتماعيا) ، بالإضافة إلى توفير عروض طبية وعلاجية لمنتسبي الفرق الرياضية وذويهم من الدرجة الأولى وخصومات حصرية في جميع التخصصات العلاجية للتأهيل الرياضي والتخصصات العلاجية الأخرى التي تقدمها المستشفى .. وقع نيابة عن نادي سمائل ناصر بن نصير القاسمي رئيس مجلس إدارة النادي ، فيما وقع نيابة عن ادارة المستشفى الدكتور أحمد الخروصي الرئيس التنفيذي للمستشفى العلمي للتأهيل ، بحضور بدر بن أحمد الرواحي أمين سر النادي وعبد الكريم بن سرور الجابري عضو المجلس البلدي وعضو مجلس إدارة النادي ورئيس لجنة شوون الفرق ، وعدد من رؤساء الفرق الرياضية بالنادي .

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