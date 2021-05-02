أودينيزي ضد يوفنتوس..رونالدو ينقض يوفنتوس بعد تسجيله ثنائية متأخرة

أودينيزي ضد يوفنتوس، هدفان متأخران لكريستيانو رونالدو منحا يوفنتوس الفوز 2-1 على أودينيزي يوم الأحد ليمنح فريق تورينو ثلاث نقاط ثمينة في سباق دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وصعد يوفنتوس إلى المركز الثالث برصيد 69 نقطة متساويا مع أتالانتا في المركز الثاني وميلان في المركز الرابع لكن بفارق نقطتين عن نابولي صاحب المركز الخامس الذي تعادل مع كالياري في وقت سابق اليوم، وقال أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس لوسائل الإعلام بعد نهاية المباراة: “جعلنا الحياة معقدة على أنفسنا مرة أخرى ، لكن الفريق أظهر رغبة كبيرة في إعادة النتيجة إلى أرضنا وهناك إرهاق وإرهاق ذهني، عندما تعودت على الفوز بالدور ، وليس القتال من أجل دوري الأبطال، يتغير شيء ما في أذهان الجميع، لكن هدفنا تغير منذ أسابيع قليلة، يجب أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا بأي ثمن.”

تفاصيل مباراة أودينيزي ضد يوفنتوس

كانت المحاولة الأولى من لاعبي نادي أودينيزي بعدما سدد ستريجير لارسن كرة قوية من خارج منطقة العمليات إلا أن حارس اليوفي كان لها بالمرصاد، وبعد مباشرة فشل دفاع يوفنتوس في إبعاد الكرة القوية من لاعب اودينيز ناهويل مولينا التي أتته كرة عرضية داخل منطقة العمليات ليسدد تسديدة قوية جاءت داخل الشباك معلنا تقدم فريقه عند الدقيقة العاشرة من المباراة، وعرفت نهاية الشوط الأول احتجاج أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس على حكم المباراة لعدم احتسابه الوقت بدل الضائع، في الشوط الثاني تمكن الهداف كريستيانو رونالدو من تعديل النتيجة عند الدقيقة 83 عن طريق ركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد لاعب أودينيزي رودريجو دي بول، وتمكن كريستيانو في تحويلها إلى هدف التعادل، ثم سجل رونالدو هدفًا في الدقيقة 89 من مسافة قريبة ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 27 هدفًا في الدوري الإيطالي في 30 مباراة، حيث إن أهداف المهاجم غطت شقوق الأداء الضعيف لفريق بيرلو.

مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي يؤكد على الانتباه إلى تفاصيل المباراة

وقال ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس لوسائل الإعلام: “إذا كنا راضين عن هذه الدقائق العشر، فهذا يعني أننا لم نفهم أي شيء، لا يمكننا تغيير العتاد والاستمرار في ذلك طوال المباراة، وهذا هو أصعب شيء يمكن فهمه، ويتم تحديد المباريات حسب الحلقات، وبعد هذه المباريات العديدة، عليك الانتباه إلى التفاصيل لقد خسرنا النقاط مرات كثيرة بسبب التفاصيل”.