إنتر ميلان بطلاً للدوري الإيطالي
توج إنتر بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، قبل نهاية البطولة بأربع مراحل، عقب تعادل أتالانتا 1 - 1 مع مضيفه ساسولو يوم الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة.
وبات أتالانتا في المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متساويا في نفس الرصيد مع نابولي وميلان، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، بفارق 13 نقطة خلف إنتر (المتصدر)، فيما ارتفع رصيد ساسولو إلى 53 نقطة في المركز الثامن.
وبذلك، ضمن إنتر تتويجه باللقب للمرة التاسعة عشرة في تاريخه، ليستعيد البطولة التي غابت عن خزائنه منذ موسم 2009 / 2010، ويكسر احتكار يوفنتوس للقب الذي استمر خلال المواسم التسعة الأخيرة، بعدما أصبح من المستحيل وصول أي من فرق البطولة إلى رصيد 82 نقطة، الذي يمتلكه الفريق الملقب بـ(الأفاعي) حاليا.
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