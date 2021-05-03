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محمد سياف - ابو ظبي - تم تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول التي كان من المقرر أن تقام اليوم على ملعب الأولد ترافورد في مانشستر بقيادة الحكم مايكل أوليفر وذلك ضمن قمة مباريات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك حرصا على سلامة الجميع إثر أعمال الشغب التي اندلعت والتي حاولت الشرطة الإنجليزية تهدئة الوضع ولكنها لم تنجح ليتقرر تأجيل المباراة إلى موعد لاحق يتم تحديده.

ويقبع فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 67 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر برصيد 80 نقطة، بينما يقبع فريق ليفربول في المركز السابع برصيد 54 نقطة، وهذه المراكز في نهاية الجولة 33، وذلك قبل نتيجة المباراة التي تم تأجيلها.

أسباب تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول

حيث قامت جماهير مانشستر يونايتد الغاضبة باقتحام ملعب الأولد ترافورد، وذلك بهدف إثارة الشغب، والقيام بتعطيل المباراة، وإثر ذلك تدخلت الشرطة الإنجليزية محاولة فض التجمع الذي قامت به الجماهير الغاضبة، كما تم اعتقال العديد من المشجعين، واستخدام كافة الوسائل في محاولة لتهدئة الغضب العارم.

ويأتي هذا الاحتجاج ردا على مالكي النادي من أصول أمريكية، حيث قاموا في الشهر المنصرم بالقيام بمحاولة فاشلة للانضمام إلى بطولة السوبر الأوروبي، والتي أعلن عنها بيريز، التي لم تنجح، حيث تم الانسحاب من طلب الانضمام لتلك المسابقة المستجدة، بعد عدة تهديدات من الفيفا لكل الفرق التي ستشارك في تلك المسابقة، ونتيجة لذلك قدم فريق مانشستر اعتذارا على تعطيل المباراة، وأنه لم يكن من المتوقع حدوث ذلك الأمر، مع أن التعبير عن رأي الجماهير هو أمر محق لهم، ولكن ليست بهذه الطريقة، التي تسببت بالأضرار الجسيمة للجماهير وللناديين على حد سواء.

مانشستر يونايتد وليفربول وقصة السوبر الأوروبي

حيث وضعت الفرق أنفسها في موقف صعب تجاه جماهيرها إثر محاولتها وفرق أخرى إنشاء بطولة السوبر الأوروبي الذي كانت من المفترض إنشاؤها في الشهر الماضي ولكنها انهارت فجأة بعد 48 ساعة من إطلاقها إثر معارضة الجميع لها وعلى رأسهم الاتحاد العام للفيفا، الذي علق بأن كرة القدم هي للجميع، وليست فقط لـ 12 فريقا الذين يرغبون بتأسيسها، حيث كان من المزمع مشاركة فريق مانشستر يونايتد وليفربول بها، بالإضافة إلى أربع فرق انجليزية أخرى، مما تسبب في الغضب العارم من الجماهير، وهذا ما تلخصت عنه تأجيل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول اليوم.