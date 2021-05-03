موعد ماتش الأهلي وغزل المحلة اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد غزل المحلة مباراة الأهلي ضد غزل المحله اليوم الاثنين 3 مايو 2021 في الجولة التاسعة عشر من مباريات الدوري المصري الذي شهد بالأمس مباراة قوية في نفس الجولة جمعت فريق بيراميدز ضد الزمالك متصدر الترتيب، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليفقد الزمالك نقطتين هامتين ويتيح الفرصة من جديد للأهلي لتقليص الفارق معه إلى نقطة وحيدة فقط في حال تمكن الأهلي من تحقيق الفوز ضد الفلاحين، مع وجود أفضلية أخرى للشياطين الحمر بخوضه حاليا ثلاث مباريات أقل من غريمه التقليدي، وسينطلق موعد ماتش الأهلي وغزل المحلة اليوم في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت مصر.

الأهلي في مواجهة غزل المحلة في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عنه في آخر مبارياته التي استضاف فيها فريق الجونة، وتعادل بهدف لكل فريق سجله طاهر محمد طاهر أولا للأهلي قبل أن يتعادل محمد نجيب مدافع الأهلي السابق والجونة الحالي لفريقه، ليفقد الأهلي نقطتين هامتين ويصل رصيده حاليا إلى 37 نقطة جمعها من خوض 16 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في أربع مباريات، وخسر مباراة وحيدة، والفريق يأمل في تكرار انتصاره ضد المحلة كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بينهما في الجولة الثانية من البطولة، وانتهت بفوز حامل اللقب بثلاثية دون رد سجلها محمود كهربا، وهدفين عن طريق محمد شريف هداف الأهلي والدوري المصري حاليا برصيد تسع نقاط بالتساوي مع العديد من اللاعبين الآخرين أشرف بنشرقي لاعب الزمالك، عمر كمال لاعب المصري، أحمد سمير لاعب الجيش، وحسام حسن لاعب سموحة.

الأهلي سيستعيد أخيرا لاعبه محمود وحيد الذي انضم لقائمة الفريق ضد الحلة بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة منذ مشاركته في مباريات الفريق في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، كما يعود المهاجم والتر بواليا للقائمة من جديد، بينما خرج محمود كهربا، وسعد سمير من القائمة بسبب الإصابة، واستمر غياب علي معلول، محمد محمود، كريم نيدفيد، محمود متولي، جونيور أجاي، بدر بانون، وأيمن أشرف عن الفريق.

جدول ترتيب الدوري المصري

موعد ماتش الأهلي وغزل المحلة اليوم

9:30 توقيت مصر.

10:30 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الكويت، وقطر.

11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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