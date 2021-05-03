وزارة الثقافة والرياضة والشباب تكرم شركة أوكسيدنتال عمان

بعد دعمها لبرنامج الأيام الرياضية المدرسية

كرمت وزارة الثقافة والرياضة والشباب شركة أوكسيدنتال عمان وذلك نظير رعايتها ودعمها لبرنامج الأيام الرياضية المدرسية الذي نفذته الوزارة ممثلة في دائرة الهيئات النوعية بالمديرية العامة للأنشطة الرياضية للموسم 2019 / 2020م، وقد سلم سعادة رشاد بن أحمد بن محمد الهنائي وكيل الوزارة للرياضة والشباب درعا تذكاريا للشركة تسلمه بالنيابة عنها سيف بن خلفان البوسعيدي نائب الرئيس للموارد البشرية والادارة والمسؤولية الاجتماعية، ويأتي هذا التكريم للشركة نظير دعمها لبرنامج الأيام الرياضية المدرسية في نسخته العاشرة، حيث شارك في البرنامج 3732 طالبا وطالبة يمثلون 79 مدرسة خاصة بمحافظة مسقط، وقد تنافس الطلاب في 15 لعبة رياضية وهي كرة السلة والريشة الطائرة والسباحة وكرة الطائرة الشاطئية وسباق الطريق وألعاب القوى وكرة القدم للصالات ومسابقة التحدي والمغامرة ومسابقة البولينج إضافة إلى المهرجانات التي أقيمت وهي مهرجان لألعاب القوى ومهرجان لكرة القدم ومهرجان لكرة السلة وآخر لكرة اليد.

المدارس الفائزة

كما تم تكريم المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى طبقا لنقاط الترتيب على مستوى المدارس الخاصة والدولية والجاليات، حيث حقق المركز الأول مدرسة درة الخليج الخاصة بعدما حققت أعلى مجموع من النقاط وهي 945 نقطة، وجاء المركز الثاني من نصيب مدرسة الهدى الخاصة بـ 887 نقطة، أما المركز الثالث فذهب لمدرسة الحيل الخاصة بـ 670 نقطة.

نبذة عن البرنامج

وقد أتى برنامج الأيام الرياضية المدرسية لتنظيم البرامج الرياضية التي تسعى إلى صقل وإظهار المواهب الرياضية للاعبين الصغار ، وتبنى دوري مستمر يمنح الطلبة قدرا من التثقيف والتشجيع على المشاركة وزيادة حماس اللاعبين الصغار ليكون لهم دور إيجابي في المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى الاهتمام بالرياضة المدرسية وتنويع برامجها بما يخدم هذه الفئة من طلبة التعليم، وتفعيل دور المدارس الخاصة لما تتميز به من مرافق رياضية وكادر مؤهل ولحثها على بذل المزيد من الاهتمام.