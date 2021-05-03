منتخبنا الوطني الأول يعود غدا وينهي معسكره بمناورة تكتيكية للوقوف على جاهزية اللاعبين

في ختام المرحلة الثانية من خطة الإعداد

مقبول البلوشي: الأجواء مثالية وتوافر كل الاحتياجات أسهم في إنجاح المعسكر

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني:

تعود غدا إلى السلطنة بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم قادمة من إماراة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء المرحلة الثانية من خطة الإعداد بالمعسكر الخارجي الذي أقيم خلال الفترة من 17 ابريل الماضي وحتى الخامس من الشهر الجاري لم يخض فيه أي مباريات ودية دولية واكتفى ببعض التدريبات التكتيكية على أن تستكمل المرحلة الثالثة بعد إجازة عيد الفطر المبارك من خلال معسكر ثالث في الإمارات يخوض خلاله تجربتين أمام تايلاند وإندونيسيا قبل التوجه للعاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا بالصين 2023. وقد أجرى منتخبنا مساء أمس الأول مناورة تكتيكية بين اللاعبين للوقوف على مدى جاهزيتهم، وقد شهدت هذه المناورة وهي الثانية منذ بداية المعسكر جوانب تكتيكية وفنية، وكذلك منح الوجوه الجديدة فرصة من أجل التأقلم مع بقية زملائهم، والوقوف على مستوياتهم الفنية. وأبدى الكرواتي برانكو إيڤانكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني الأول ارتياحه التام لسير المعسكر الخارجي وذكر بأن ظروف تفشي الجائحة كانت سببا رئيسيا للعودة إلى دبي لمواصلة التحضيرات، وتوجَّه بالشكر الجزيل لرئيس الاتحاد سالم بن سعيد الوهيبي والمدير التنفيذي فهد الرئيسي على تعاملهم المثالي مع هذا الظرف الطارئ الذي لم يكن في الحسبان، وحرصهم على مواصلة التحضيرات لما تبقى من مشوار في التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي من المتوقع أن تستأنف في شهر يونيو القادم، حيث كان من الصعب البقاء في السلطنة في ظل إيقاف كافة الأنشطة الرياضية. وواصل حديثه “هنا في دبي كل الظروف مهيأة ومثالية لمواصلة تحضيراتنا الجادة، حيث تتوافر كل الأدوات وعلى مستوى عالٍ من الكفاءة، التي تساعدنا على الاستعداد بشكل جيد؛ وأشكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على تعاونهم الدائم معنا”. وأضاف “أود أن أشكر اللاعبين على تقبلهم للوضع، وجهدهم المبذول يوميا في التدريبات بحافز عالٍ جدا.. الفترة السابقة كان تركيزنا على النواحي البدنية بشكل أكبر، وسنعمل على النواحي التكتيكية في القادم”. من جانبه أوضح مقبول البلوشي مدير منتخبنا الوطني الأول بأن كل الأمور جيدة داخل معسكر المنتخب الذي يقيمه في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأجواء مثالية في ظل توافر كل الاحتياجات اللازمة، وتوجَّه بالشكر الجزيل للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على التسهيلات الكبيرة التي قدمها للمنتخب. وأكد البلوشي حاجة المنتخب لمثل هذه المعسكرات وخصوصا بعد القرارات التي فرضتها جائحة كورونا على واقعنا الكروي داخل السلطنة، والتي أدت إلى إيقاف النشاط الرياضي.

وواصل البلوشي حديثه “بكل تأكيد نتمنى بأن نكون في بلدنا خلال هذه الأيام المباركة وأن نعسكر داخليا، في المقابل يجب أن نشيد بقرار مجلس إدارة الاتحاد بإيجاد حل بديل وخلال وقت قياسي بسبب صعوبة إجراء التدريبات في السلطنة خلال الفترة الحالية”. وعن الحصص التدريبية وسط الأجواء الرمضانية قال “المنتخب يجري حصصا مسائية فقط بسبب صيام اللاعبين، والأجواء الرمضانية مثالية ولا تختلف كثيرا عنها في السلطنة بسبب العادات والتقاليد المشتركة بين الدولتين”.

وواصل مقبول البلوشي حديثه “ركز المدرب خلال هذا المعسكر على الجوانب البدنية واللياقية بسبب توقف الدوري المحلي، على أن يتم التركيز أكثر في الأيام المتبقية على الجوانب الخططية والتكتيكية حتى يوازن بين النواحي البدنية والخططية، ونتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المعسكر”.