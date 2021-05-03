نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان نايل سات.. مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس على نايل سات مجانا ، تتجه أنظار الساحرة المستديرة صوب ملعب الاتحاد لمتابعة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء 4-5-2021 لحساب لقاء العودة بدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ، ولعل الكثير سيتابع المباراة عبر شاشات التلفاز ويود معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة امنشستر سيتي وباريس سان جيرمان على النايل سات مجانا، بعيداً عن القنوات المشفرة التي ستنقل اللقاء بشكل حصري في الشرق الأوسط والوطن العربي، لذلك سنحرص على تلبية رغباتهم وسنتعرف على القنوات المفتوحة التي تذيع لقاء المان سيتي وباريس سان جيرمان على نايل سات والأقمار الأخرى هوت بيرد وانتل سات واسترا سات سات.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

سيكون ملعب الاتحاد مسرحاً كبيراً لاستضافة هذه المباراة بين العملاقين مان سيتر الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي المتحدي، وسيعتمد أبناء جوارديولا لاعبي الأزرق السماوي على عامل الأرض من اجل تحقيق الأسبقية وتسجيل أأول أهداف المباراة، فيما يسعى باريس سان جيرمان لتعويض خسارة لقاء الذهاب التي انتهى بهدفين للمان سيتي مقابل هدف، ويحتاج الباريسي تسجيل هدفين نظيفين للتأهل للدور النهائي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم على نايل سات ، تنطلق مباراة السيتي وباريس إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

والآن مع رصد قائمة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشسستر سيتي وباريس سان جيرمان على النايل سات، حيث من المتوقع أن تنقل قناة ليبيا الرياضية اللقاء الكبير بين العملاقين عبر القمر نايل سات وعرب سات، لذلم سنرفق لكم ترددها لعلها تكون ضمن القنوات المجانية التي تنقل مباراة المان سيتي ورباريس اليوم مجانا.

تردد قناة تنقل مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على النايل سات

وتوجد بعض القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانستر سيتي وباريس سان جيرمان مجانا عبر الأقمار الأخرى ، والتي ينضم لها قناة أرينا سبورت وتردد قناة فازريش التي ستذيع لقاء مان سيتي وباريس سان جيرمان مجانا في دوري أبطال أوروبا وهي:

Arena Sport 1 Serbia

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg

BulgariaSat 1.9°E – 12380 H 30000- Tandberg Asr TV Afghanistan

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA

MonacoSat52° E-10845 V 27500-FTA CBC SPORT HD AZ

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS

AzerSpace 46°E-11135 H 27500 -FTA/BISS TV Varzish HD Tadjikistan

NSS 57°E-11565 H 10750 -Biss

Yahsat52.5°E-11785 H 27500-Biss

والجدير بالذكر أن الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان صعد للمربع الذهبي عن المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا 2021، بعد أن احتل المركز الأول برصيد 12 نقطة بأفضلية المواجهات عن نادي لايبزيج الألماني.