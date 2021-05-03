موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الإياب والقنوات الناقلة مجانا

يستضيف ستاد الاتحاد معقل السماوي مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان الإياب اليوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021 في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث مباراة قمة جديدة تجمع الفريق الإنجليزي السيتي على ملعبه ضد الفريق الباريسي، حيث يأمل أصحاب الأرض في تكرار انتصارهم ضد رفاق نيمار للتأهل إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ السيتيزن الذي تمكن من تحقيق فوز ثمين ذهابا على ملعب حديثة الأمراء بباريس بهدفين مقابل هدف وحيد تقدم به ماركينهوس أولا لأصحاب الأرض في الدقيقة 15، قبل أن يتمكن دي بروين، ورياض محرز من تسجيل هدفين للسيتي في مباراة شهجت طرد إدريسا جاي لاعب باريس ليغيب عن مباراة الإياب، وسينطلق موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الإياب في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان في مباراة قوية يأمل فيها رفاق جوارديولا تحقيق الفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل ضمان بلوغ المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، وانتظار المتأهل من ريال مدريد وتشيلسي المقامة مباراتهم غدا في نفس الدور على ملعب ستامفورد بريدج بلندن، ويدخل السيتي مباراته ضد باريس بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن من مواصلة تحقيق الانتصارات في آخر مبارياته التي خرج فيها لملاقاة كريستال بالاس في الجولة الرابعة والثلاثين من البريمرليج، وحقق الفوز بهدفين عن طريق أغويرو، وفيران توريس ليواصل التربع على صدارةترتيب البريمرليج، وكان على وشك ضمان تحقق اللقب في حال خسر اليونايتد في نفس الجولة، ولكن تأجيل موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد إلى أجل غير مسمى حال دون ذلك.

باريس سان جيرمان لن تكون مهمته سهلة بالمرة ضد رفاق جوارديولا، حث ينبغي على رفاق بوكيتينو تعويض خسارة الذهاب على ملعبهم، وتحقيق الفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب ليتمكن من تخطي السيتي، والتأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي في البطولة، والثانية في تاريخه أيضا، وأكد بوتشينيو أن فريقه جاهز للمعاناة ضد السيتي في مباراة الإياب، مؤكدا أن موقف مبابي غير واضح حتى الآن من ناحية مشاركته في المباراة من عدمه بعد الإصابة التي لحقت به في مباراة الذهاب.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الإياب

8:00 توقيت الجزائر، وتونس.

9:00 توقيت مصر، وليبيا.

10:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، والكويت.

1:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

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