نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان اليوم والقنوات الناقلة 4-5-2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، يواجه مانشستر سيتي أكبر مباراة في تاريخ النادي حتى الآن يوم الثلاثاء عندما يستضيف باريس سان جيرمان في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والأهم من ذلك، أن أن السيتي يدخل في المواجهة بفارق 2-1 في مجموع المباراتين، مما جعله في مركز الصدارة للوصول إلى أول نهائي له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا، بعد أن وصل إلى دور الأربعة في مرة واحدة فقط. كانت في الموسم الماضي.

وقد لعب باريس سان جيرمان كرة قدم مذهلة لمدة 45 دقيقة في مباراة الذهاب، لكنه استسلم في الشوط الثاني حيث ابتعدت المباراة عنهم، يواجه المتأهلون لنهائي الموسم الماضي الآن معركة شاقة للوصول إلى النهائي للعام الثاني على التوالي، ومع ذلك فقد تحسنت معنوياتهم بالفوز 2-1 على لينس في نهاية الأسبوع، وذلك من أجل مواصلة تحقيق لقبهم الرابع على التوالي في الدوري الفرنسي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

ما هو موعد انطلاق المباراة؟ الثلاثاء 4 مايو – الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش

أين ستلعب؟ استاد الاتحاد

القنوات الناقلة: بي أن سبورت HD1

القنوات المفتوحة: فارزيتش و ألفن سبورت

حكم؟ بيورن كويبرز

حكم الفيديو المساعد؟ بول فان بويكل.

أخبار فريق مانشستر سيتي

أجرى بيب جوارديولا ثمانية تغييرات في نهاية الأسبوع، حيث قام بإشراك المخضرم سيرجيو أجويرو والذي من المتوقع أن يكون بديلا في هذه المباراة، استراح كيفن دي بروين ورياض محرز وإلكاي جوندوجان وروبن دياس قبل مواجهة يوم الثلاثاء، بدأ أولكسندر زينتشينكو على مقاعد البدلاء في باريس الأسبوع الماضي، لكنه قدم أداءً مؤثرًا بعد إحضاره في الشوط الثاني، يمكن أن يعود إلى التشكيلة الأساسية بعد أن كان بديلاً أيضًا في نهاية الأسبوع.

أخبار فريق باريس سان جيرمان

غاب كيليان مبابي تماما عن فوز باريس سان جيرمان 2-1 مطلع الأسبوع، رغم أن ماوريسيو بوكيتينو واثق من أن الفرنسي سيتعافى من مشكلة في ربلة الساق بحلول يوم الثلاثاء، ومع ذلك، فإن لقطات الفرنسي وهو يتحرك بحذر شديد يوم الاثنين تشير إلى أن هذا قد يكون غير مرجح، بدأ كل من أنخيل دي ماريا وماركو فيراتي على مقاعد البدلاء في عطلة نهاية الأسبوع، لكن من المرجح أن يتم استدعاؤهم للرحلة إلى مانشستر، في حين سيظهر نيمار أيضًا بعد أن لعب دورًا رئيسيًا في الفوز الأخير ابي اس جي.

وقد تم إيقاف لاعب الوسط إدريسا جاي بعد طرده في مباراة الذهاب، مما يعني أن لاعب مانشستر يونايتد السابق أندير هيريرا قد يبدأ.

توقع تشكيلة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

مانشستر سيتي: ايدرسون. ووكر ، ستونز ، دياس ، زينتشينكو ؛ رودري ، جوندوجان ، سيلفا ؛ محرز ، دي بروين ، فودن

باريس سان جيرمان: نافاس ؛ فلورينزي ، ماركينيوس ، كيمبيمبي ، ديالو ؛ هيريرا ، باريديس ، فيراتي ؛ دي ماريا ، كين ، نيمار

توقعات مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

منذ خسارته على أرضه أمام ليدز، تمكن سيتي من تحقيق ستة انتصارات، وستدعمه العودة الدراماتيكية في باريس الأسبوع الماضي، إنهم على مسافة قريبة من نهائي دوري أبطال أوروبا، وهناك اعتقاد حقيقي بأن هذا الموسم يجب أن يكون ملكهم.

سيتي لن يحظى بفرصة أفضل للفوز بدوري الأبطال في أي وقت قريب ومع ذلك، فإن الباريسيين في نفس القارب، لقد اقتربوا بشكل كبير من الموسم الماضي ولم يتفوق عليهم سوى فريق بايرن ميونخ الجيد، لكن بعد أن أطاحوا بأبطال الموسم الماضي في دور الثمانية، فإن المسؤولية تقع على عاتقهم للتغلب على ألم الموسم الماضي.

أظهر باريس سان جيرمان في أول 45 دقيقة من مباراة الذهاب أن لديه القوة للفوز على السيتي ويجب أن يكون فريق جوارديولا على علم بذلك، لكن توقعنا للنتيجة هو التنبؤ: مانشستر سيتي 2-0 باريس سان جيرمان وهذا بناء على المعطيات السابقة.