نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد الريال والقنوات الناقلة للقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشيلسي ضد الريال، يلتقي تشيلسي مع ريال مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء، وخرج البلوز بالتعادل 1-1 مع ريال مدريد الأسبوع الماضي، بينما كان من المخيب للآمال عدم الدخول في مباراة الإياب بالفوز بعد أن سجل الهدف الأول، إلا أن تسجيل هدف خارج الأرض كان أمرًا أساسيًا في الحصول على أفضلية طفيفة للغاية على الفريق الأكثر نجاحًا في البطولة.

لقد عانى ريال مدريد من بداية الموسم مع الإصابات والتناقضات التي ابتلي بها، لكنه أظهر العزيمة والخبرة ليشق طريقه إلى الدور قبل النهائي على الرغم من أنه بالكاد يشبه الفريق الذي كان عليه في 2020.

موعد مباراة تشيلسي ضد الريال

ما هو موعد انطلاق المباراة؟ الأربعاء 5 مايو- الساعة 19:00 بتوقيت غرينتش

أين يتم لعبها؟ ستامفورد بريدج

القنوات الناقلة للمباراة: بي ان سبورت اتش دي ١ و٣

حكم؟ دانييل أورساتو

حكم الفيديو المساعد؟ ماسيميليانو إراتي

أخبار فريق تشيلسي

غاب لاعب الوسط ماتيو كوفاسيتش عن فوز تشيلسي 2-0 على فولهام نهاية الأسبوع بسبب إصابة في الفخذ جعلت المدرب توماس توخيل يتخذ قرارًا بشأن استعداده لهذه القمة، كما غاب أنطونيو روديجر عن مباراة الذهاب ضد ريال بسبب الإصابة، لكنه قد يكون لائقًا في الوقت المناسب لمباراة الإياب يوم الأربعاء، بدأ كل من نغولو كانتي وجورجينيو وكريستيان بوليسيتش على مقاعد البدلاء يوم السبت وذلك من أجل التركيز على مباراة منتصف الأسبوع، وقد سجل كاي هافرتز ثنائية في الفوز الأخير مما قد يدفعه إلى حجز مكان أساسي في هذه المباراة.

أخبار فريق ريال مدريد

تم استبعاد رفائيل فاران من المباراة بعد أن أُجبر على الخروج بين الشوطين نهاية الأسبوع بسبب إصابة في الفخذ، شارك قلب الدفاع سيرجيو راموس في التدريبات وغاب عن مباراة أوساسونا يوم السبت، لكن من المتوقع أن يعود لهذه المواجهة الحاسمة، كما غاب فيديريكو فالفيردي عن مباراة الذهاب بعد أن جاء اختباره إيجابيًا لـ COVID-19 وينتظر النتائج لمعرفة ما إذا كان بإمكانه أن يخرج الاختبار السلبي في الوقت المناسب ليظهر يوم الأربعاء.

عانى فيرلاند ميندي من مشكلة في ربلة الساق لكنه كان يتدرب، في حين أن إصابات داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز تترك ريال مدريد يفتقر إلى الخيارات في مركز الظهير الأيمن، لعب إيدن هازارد 72 دقيقة في نهاية الأسبوع، مع استمراره في استعادة لياقته البدنية.

توقع تشكيلة تشيلسي ضد الريال

تشيلسي: ميندي. روديجر ، كريستنسن ، سيلفا ؛ أزبيليكويتا ، جورجينيو ، كانتي ، تشيلويل ؛ ماونت، بوليسيك ، هافرتز.

ريال مدريد: كورتوا. أودريوزولا ، ميليتاو ، راموس ، ناتشو ؛ كروس ، كاسيميرو ، مودريتش ، أسينسيو ، بنزيمة ، فينيسيوس جونيور.

توقع مباراة تشيلسي وريال مدريد

في حين أن الخبرة يمكن أن تكون في كثير من الأحيان الحافز حتى عندما يكون من الواضح أن النادي ليس في أفضل حالاته، فإن فريق زين الدين زيدان يبدو بشكل خطير مع اقتراب الموسم من نهايته، لا يزالون محبوسين في صراع على لقب الدوري الأسباني ولا يزال لديهم فرصة جيدة جدًا للفوز بدوري أبطال أوروبا ولكن مع سقوط الفريق الفريق في المسابقتين من المحتمل جدا إجراء عدد من التغييرات في النادي.

في غضون ذلك، استفاد تشيلسي بالكامل تحت قيادة توخيل الذي قاد باريس سان جيرمان إلى نهائي الموسم الماضي، لكنه سقط في العقبة الأخيرة، ويمتلك البلوز فريقًا قويًا مليئًا بالنجوم وخسر مرة واحدة فقط في المباريات العشر الأخيرة، إذا كانت هناك فرصة لتشيلسي لإقصاء ريال مدريد والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ، فيجب أن تكون هذا العام.