انت الان تتابع تفاصيل خبر فالنسيا ضد برشلونة في مباراة قوية.. تابع ملخص المباراة ضمن منافسات الدوري الإسباني والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فالنسيا ضد برشلونة بمباراة حاسمة، حيث قام النجم الأرجنتيني “ليونيل ميسي” بتوجيه فريقه نحو النّصرعلى فالنسيا، حيث حقق الفريق ثلاثة أهداف مقابل هدفين لفريق فالنسيا.

حيث قامت المباراة على ملعب “ميستايا” في يوم الأحد الواقع في الثالث من شهر مايو.

ملخص مباراة فالنسيا ضد برشلونة

بدايةً كان الهدف الأول في هذه المباراة لفريق فالنيسيا حيث قام اللاعب “غابرييل باوليستا” بإدخاله في الدقيقة الخمسون.

و ما أن أتت الدقيقة الثامنة و الخمسون حتى استطاع اللاعب “ميسي” ادخال هدف التعادل مع فالنيسيا.

في الدقيقة الثالثة و الستون أدخل اللاعب الفرنسي “غريزمان” هدف التقدم على برشلونة.

ثمّ استطاع “ميسي” إحراز هدف تعادل من جديد.

و في الدقيقة التاسعة و الستون استطاع “ميسي” إدخال خدف النّصر و تحقيق الفوز.

و هكذا بعد هذه المباراة يصبح ترتيب برشلونة في الموقع الثالث ضمن ترتيب جدول الدوري الإسباني، و معه من النقاط أربعة و سبعون نقطة، و أمّا فالنسيا في الموقع الرابع عشر و معه نقاط ستة و ثلاثون نقطة.

و يُذكر أنّ فريق برشلونة كان قد تعرّض لهزيمة أمام فريق غرناطة، بنتيجة اثنين لفريق غرناطة مقابل هدف واحد لفريق برشلونة.

و هذه الخسارة لفريق برشلونة منعته من نيل لقب الصدارة.

أمّا فريق فالنسيا فقد حصّل التعادل في مواجهته ضدّ فريق البارسا، و كانت النتيجة هدفين مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الإسباني

في المرتبة الاولى أتلتيكو مدريد.

في المرتبة الثانية ريال مدريد.

في المرتبة الثالثة برشلونة.

في المرتبة الرابعة سيفيلا.