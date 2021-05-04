تنزيل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مجاناً بدوري أبطال أوروبا

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عمر شويل - جدة تتجه أنظار وعشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب الإتحاد، حيث يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفا لمواجهة نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك في اللقاء الذي ينطلق مساء الثلاثاء 4/5/2021، وذلك لحساب مباراة إياب الدور النصف نهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقبل موعد بداية هذه المناسبة الكبيرة التي تجمع بين العملاقين، يحبث الكثير من متابعي الكرة الأوروبية عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مان سيتي ضد بي إس جي في اللقاء المرتقب، جدير بالذكر أن المباراة التي التقى بها الفريقين الأسبوع الماضي في إطار مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء، انتهت بخسارة الفريق الفرنسي بهدفين مقابل هدف، ويسعى كلا الفريقين في هذا اللقاء إلى تحقيق الفوز.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي اليوم وباريس سان جيرمان

أكدت عديد من القنوات الرياضية الأجنبية عزمها بث مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، ومن ضمنها قناة canale 5 italia الإيطالية، وقناة TV3+ Denmark الدنماركية بالإضافة إلى RTE Two وقناة SuperSport Maximo 1، كما سيتم عرض هذا اللقاء على قنوات بي إن سبورت الرياضية، حيث خصصت باقة بي إن سبورت قناة beIN 4K HDR وقناة beIN Sports 1 HD Premium لتذيع مباراة القمة التي تجمع بين الفريقين، وقد تم اسناد مهمة التعليق الصوتي إلى المعلق جواد بدة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان و مانشستر سيتي مجاناً

يرغب الكثير من محبي كرة القدم وعشاق كلا الفريقين في الحصول على تردد القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، حيث سيقاتل الفريق الفرنسي في هذه المباراة من أجل العودة في النتيجة وتعويض الخسارة التي تلقاها على أرضه وبالتالي سيخوض المباراة بشكل هجومي، فيما سيعتمد السيتي على المرتدات وخطف هدف مبكر من أجل القضاء على أحلام ضيفه بشكل نهائي، وتنطلق هذه المباراة عند الساعة 9.00 بتوقيت القاهرة والخرطوم، وفي الساعة 10.00 بتوقيت القدس الشريف والرياض.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي ضد باريس سان جيرمان على النايل سات

نستعرض لكم القناة المفتوحة والمجانية الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، حيث يمكن لكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة التي تجمع بين السيتي وباريس عبر شاشة قناة ليبيا الرياضية بث مباشربشكل مجاني ودون الحاجة للإشتراك في أي قنوات مدفعوعة، كل ما عليكم هو ادخال الترددات التالية من خلال جهاز الرسيفر بعد ضبط صحن الاستقبال بشكل صحيح.

قناة ليبيا الرياضية نايل سات، بتردد 11766 (h)، ومعدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي، FEC 5/6

قناة ليبيا الرياضية نايل سات، بتردد آخر 11765 (h)، ومعدل ترميز 27500، والاستقطاب أفقي، FEC 5/6

قناة ليبيا الرياضية على قمر عرب سات، بتردد 11721 (v)، ومعدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي ، FEC 3/4

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مان سيتي وباريس سان جيرمان