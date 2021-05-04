نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي الأربعاء 5\5\2021 والقنوات الناقلة بدوري الأبطال في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي، يستضيف ملعب ستامفورد بريدج أحداث اللقاء المنتظر، والذي تنتظره عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أرجاء المعمورة، وذلك ضمن مباريات إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وهي نتيجة تبدوا إيجابية لتشسلسي لكنها قد تكون نتيجة خادعة، ويدخل الريال المباراة برغبة أكيدة في تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية، وفي المقابل يرغب تشيلسي في بلوغ النهائي وتحقيق حلم التتويج باللقب، من المتوقع أن تكون مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل فريق لإثبات أحقيته بالتواجد في نهائي البطولة الأقوى في أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وتشيلسي

من المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء القادم الموافق 5\5\2021، ويستضيف اللقاء ملعب ستامفورد بريدج، وذلك حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة حسب التوقيت العالمي جرينتش.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

22:00:- العاشرة مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والأردن والكويت والبحرين وقطر وفلسطين.

23:00:- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل ريال مدريد ضد تشيلسي المتوقع

من المتوقع أن يدفع زين الدين زيدان براموس وميندي، في التشكيلة الأساسية للملكي ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى:- تيبو كورتوا.

خط الدفاع:- ميندي – راموس – ميليتاو.

خط الوسط:- كارفاخال – مودريتش – كروس – كاسيميرو – مارسيلو.

خط الهجوم:- كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة في دول شمال أفريقيا والوطن العربي، على شاشة قنوات بي إن سبورتس، لأنها تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، ولذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports 1 HD English.

beIN Sports HD 1 French.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “رؤوف خليف”.

بطاقة مباراة ريال مدريد وتشيلسي