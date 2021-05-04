موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم، حيث يستضيف ملعب حديقة الاتحاد لقاء مثير بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار منافسات إياب نصف نهائي دور أبطال أوروبا لعام 2021، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بفوز مانشستر سيتي على نظيره الفرنسي 1-2 خلال المباراة التي أقيمت على ستاد حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية؛ ليقترب السيتي بهذه النتيجة بشكل كبير إلى نهائي الدوري وذلك إما بالتعادل أو الخسارة بهدف نظيف حتى يمكنه التأهل خلال مباراة اليوم، حيث تمكن فريق مانشستر سيتي في التأهل لدور المجموعة الثالثة على حساب نظير بورتو وأولمبياكوس ومارسيليا، أما باريس سان جيرمان فقد فاز على برشلونة خلال لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف نظيف، وتعادل في لقاء العودة بهدف مقابل هدف؛ وفيما يلي نتعرف على موعد مباراة مانشستر وباريس والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم

من المقرر أن يلتقي فريق مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5-4-2021، على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر؛ ضمن منافسات دور ربع النهائي، خلال هذه التوقيتات التالية :

الدولة التوقيت القاهرة في تمام الساعة : 9:00 مساءً المملكة العربية السعودية في تمام الساعة : 10:00 مساءً الإمارات في تمام الساعة : 11:00 مساءً الكويت في تمام الساعة : 10:00 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان

تذاع مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم على قناة beIN Sports Premium 1 بصوت المعلق الرياضي جواد بدة، حيث تمتلك شبكة قنوات بين سبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، وفيما يلي نتعرف على تردد القناة الناقلة للمباراة .

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11547 (V)

الاستقطاب : عمودي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : ⅚

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أمام باريس سان جيرمان

إيدرسون

جواو كانسيلو – روبين دياش – جون ستونز – كايل ووكر

إلكاي جوندوان – رودري

فيل فودين – كيفين دي بروينه – رياض محرز

بيرناردو سيلفا

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

كيلور نافاس

عبده ديالو – بريسنيل كيمبيمبي – ماركينيوس – أليساندرو فلورينزي

لياندرو باريديس – دانيلو

نيمار – ماركو فيراتي – أنخيل دي ماريا

ماورو إيكاردي

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا