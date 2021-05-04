موعد مباراة النصر والفيصلي القادمة الأربعاء والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع بالدوري السعودي

موعد مباراة النصر والفيصلي، يستضيف ملعب مرسول بارك لقاء النصر والفيصلي، وذلك ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع السادس والعشرون، من عمر دوري كاس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين، كانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بفوز العالمي على الفيصلي بثلاثة أهداف لهدفين، يدخل العالمي المباراة ساعياً نحو الفوز بها والحصول على النقاط الثلاث، ويحتل العالمي المركز السابع برصيد 36 نقطة ويرغب في الدخول في المربع الذهبي، وفي المقابل يسعى الفيصلي لإحداث مفاجئة بالفوز على النصر، وانتزاع الثلاث نقاط وتعديل موقعه بجدول المسابقة، حيث أنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، وتقابل الفريقين في مسابقة الدوري من قبل في عشرون لقاء، كانت الغلبة للنصر في عشر لقاءات وتعادلا في ثمان لقاءات وحقق الفيصلي الفوز في لقائيين، ولذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية، تتسم بالقوة والندية والرغبة في الفوز من كلا الفريقين.

موعد مباراة النصر والفيصلي

تقام المباراة المرتقبة على استاد مرسول بارك، يوم الأربعاء القادم الموافق 5 مايو 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

21:40:- التاسعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت السعودية.

19:40:- السابعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الجزائر.

20:40:- الثامنة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

22:40:- العاشرة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

18:40:- السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الفيصلي

حراسة المرمى:- وليد عبد الله.

خط الدفاع:- عبد الإله العمري – عبد الله مادو – سلطان الغنام – علي لاجامي.

خط الوسط:- علي الحسن – عبد المجيد الصليهم – نور الدين مرابط – عبد الله الخيبري.

خط الهجوم:- عبد الرزاق حمد الله.

تشكيل الفيصلي المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى:- مصطفى ملائكة.

خط الدفاع:- علي مجرشي – رافائيل سلفا – محمد قاسم – إيجور روسي.

خط الوسط:- الكساندر ميركل – جيليرمي – هشام فايق – محمد الصيعري – أحمد أشرف.

خط الهجوم:- تافاريس.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سوف تنقل المباراة عبر شاشة قناة السعودية الرياضية، حيث تمتلك القناة حقوق نقل مباريات الدوري السعودي، وسوف تنقل عبر شاشة KSA Sports 1 HD، ويعلق على المباراة المعلق المتميز “جعفر الصليح.

بطاقة مباراة النصر والفيصلي