نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان نصف نهائي إياب بدوري أبطال أوروبا في المقال التالي
ننتظر معكم الليلة الثلاثاء الموافق الرابع من شهر مايو الجاري لعام 2021 قمة رياضية منتظرة، يعود دوري أبطال أوروبا من جديد والساحرة المستديرة مع مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في قمة انجليزية فرنسية منتظرة بين الفريقين، حيث أن تلك مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث قد انتهت مباراة الذهاب بهدفين مانشستر لسيتي أحرزهم ديبروين واللاعب الجزائري الرائع رياض محرز، بينما أحرز هدف باريس سان جيرمان الوحيد ماركينيوس من المتوقع أن نشهد اليوم إثارة بين الفريقين، والفريقين يمتلكون جمهوراً كبيراً للغاية سواء باريس أو مانشستر سيتي الذي يمتلك شعبيه أكثر عربياً بسبب اللاعب الدولي الجزائري محرز.
ونستعرض معكم من خلال موقعنا تفاصيل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان القمة الكروية التي ينتظرها العالم ومعلق اللقاء، من هو بطل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، يذكر وأن على الصعيد الاخر في يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر مايو الجاري لعام 2021 تلعب مباراة الإياب بين نادي ريال مدريد وتشيلسي الطرفين الأخرين من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تنقل المباراة في الأساس على قناة بين سبورت الرياضية بينما ننشر لكم بعض القنوات المفتوحة لنقل المباراة لمن لا يمتلك بين سبورت.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان
تنقل المباراة على القمر الصناعي نايل سات عبر قناة ليبيا الرياضية التي سوف نرصد لكم التردد الخاص بها مع تفاصيل معدلات الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- 11766 رأسي بمعدل ترميز 27500 ، كمل يمكنكم استقبالها أيضاً عبر تردد 11765 أفقي بمعدل ترميز كالسابق.
- بينما يمكن للجميع استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات أيضاً عبر التردد 11721 استقطاب أفقي.
- وأيضاً قناة cbc sports يمكن للجميع استقبالها الان عبر القمر FTA/BISS.
- بالإضافة إلى قناة أريا سبورتس على القمر الصناعي البلغاري تادبيرج بتردد 12380 بمعدل ترميز 3000.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان نصف نهائي إياب بدوري أبطال أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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