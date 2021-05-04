تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان نصف نهائي إياب بدوري أبطال أوروبا

ننتظر معكم الليلة الثلاثاء الموافق الرابع من شهر مايو الجاري لعام 2021 قمة رياضية منتظرة، يعود دوري أبطال أوروبا من جديد والساحرة المستديرة مع مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي في قمة انجليزية فرنسية منتظرة بين الفريقين، حيث أن تلك مباراة العودة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث قد انتهت مباراة الذهاب بهدفين مانشستر لسيتي أحرزهم ديبروين واللاعب الجزائري الرائع رياض محرز، بينما أحرز هدف باريس سان جيرمان الوحيد ماركينيوس من المتوقع أن نشهد اليوم إثارة بين الفريقين، والفريقين يمتلكون جمهوراً كبيراً للغاية سواء باريس أو مانشستر سيتي الذي يمتلك شعبيه أكثر عربياً بسبب اللاعب الدولي الجزائري محرز.

ونستعرض معكم من خلال موقعنا تفاصيل القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان القمة الكروية التي ينتظرها العالم ومعلق اللقاء، من هو بطل الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، يذكر وأن على الصعيد الاخر في يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر مايو الجاري لعام 2021 تلعب مباراة الإياب بين نادي ريال مدريد وتشيلسي الطرفين الأخرين من دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تنقل المباراة في الأساس على قناة بين سبورت الرياضية بينما ننشر لكم بعض القنوات المفتوحة لنقل المباراة لمن لا يمتلك بين سبورت.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان

تنقل المباراة على القمر الصناعي نايل سات عبر قناة ليبيا الرياضية التي سوف نرصد لكم التردد الخاص بها مع تفاصيل معدلات الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.