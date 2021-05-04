الأهلي يخسر ضد غزل المحلة ويهدر المزيد من النقاط في السباق على اللقب

الأهلي يضيع فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع متصدر الدوري الزمالك يوم الاثنين بعد خسارته 1-0 أمام غزل المحلة ليحقق المزيد من النقاط في سباق اللقب هذا الموسم، وتعادل الزمالك 1-1 أمام نادي بيراميدز يوم الأحد، مما سمح للأهلي بتقليص الفارق إلى نقطة واحدة فقط مع بقاء الأخير مباراتين في متناول اليد، ويبقى الأهلي في المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن المتصدر الزمالك، فيما تقدم غزل المحلة إلى المركز الثامن برصيد 27 نقطة، وأحرز لاعب الوسط أشرف سيد هدف الفوز في الدقيقة 33 من المباراة بصراخ من خارج المنطقة ليمنح فريقه الفوز الأول على الأهلي منذ 2009.

تفاضيل مباراة الأهلي وغزل المحلة

بدأ الأهلي المباراة بأناقة وأهدر الجناح حسين الشحات فرصتين في الربع الأول، وفي الدقيقة الخامسة انطلق صانع الألعاب محمد “أفشة” ومرر الكرة لمجدي الشحات ليسدد على الجهة اليسرى من منطقة العمليات لكن تسديدته تصدى لها الحارس، بعد عشر دقائق تصدى السولية تسديدة محكمة من اللاعب هشام عادل في ظل ضغط محلاوي على الجبهة اليسرى للأهلي، وأضاع حسين الشحات محاولة سانحة للتسجيل بتسديدة قوية جاءت في جسم الحارس عمرو شعبان، بعد ذلك الهجوم المبكر، استعاد أصحاب الأرض رباطة جأشهم وتمكنوا من احتواء ضغط الأهلي، وفي الدقيقة 33 سدد السيد تسديدة قوية من مسافة 25 مترا من ركلة حرة مرت في أسفل الشباك مسجلا هدف المباراة الوحيد.

محاولات الاهلي كلها باءت في الفشل

فشل المارد الأحمر في إظهار الاستجابة المناسبة وأصدمت معظم محاولاتهم من قبل مدافعي المحلة وحارس المرمى عمرو شعبان الذي تصدى بجملة من الكرات لحماية شباكه النظيفة، قدم المدرب بيتسو موسيماني الجناح المخضرم وليد سليمان والظهير الأيسر محمود وحيد على حساب طاهر محمد وأحمد “بيكهام” رمضان على التوالي لكن الثنائي فشل في جعل الحضور ملموسًا، عندما هاجم الأهلي بشكل جماعي تركوا مساحات كثيرة في الخلف وكان بإمكان غزل المحلة مضاعفة تقدمهم في مناسبتين في الدقيقة 63 والدقيقة 64 على التوالي لكنهم افتقروا إلى اللمسة الأخيرة.

تقدم موسيماني لجل مهاجميه لكن دون أي نتيجة

وجاء أول تهديد حقيقي لنادي للأهلي في الدقيقة 73 عندما تلقى المهاجم محمد شريف كرة مرتدة في المنطقة لكن تسديدته مرت بعيدا، قدم موسيماني المزيد من المهاجمين حيث دخل والتر بواليا ومروان محسن وصلاح محسن لكنهم لم يحصلوا على ما يكفي من الكراة في منطقة الجزاء، في الدقائق الأخيرة أتيحت الفرصة لصلاح محسن لتعادل النتيجة حيث ارتقى فوق الدفاع ليقابل تمريرة عرضية من أفشة لكن كورته مرت فوق العارضة، فريق الأهلي الذي خسر خمس نقاط في المباراتين الماضيتين سيواجه مهمة صعبة يوم الخميس عندما يزور اتحاد الإسكندرية.