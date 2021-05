نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي أمام سان جيرمان والقنوات الناقلة له في المقال التالي

موعد مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان من الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص خاصةً متابعين كرة القدم الاوروبية، فدائماً تعتبر كرة القدم العالمية على موعد مع مباراة مميزة يستضيفها استاد الإتحاد، في مباراة العودة بعد الفوز الذي حققه فريق مانشستر سيتي في مباراة الذهاب ويطمع الفريق في أن يقوم بتكرار الفوز الذي حققته مرة أخرى حتى يتأهل ويصل للمباراة النهائية، لهذا فإن متابعي الكرة الإنجليزية والكرة الأوروبية ينتظرون هذه المباراة ويبحثون عن الموعد الخاص بها بشدة، وسوف نوضح أوقات المباراة في هذا الموضوع. مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان في الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة سوف تقام مباراة مانشستر سيتي ضد سان جيرمان يوم الثلاثاء الموافق الرابع من شهر مايو، والتي يطمح فيها فريق باريس سان جيرمان بأن يقوم بالفوز وتحقيق الثأر للهزيمة التي تعرض لها في مباراة الذهاب حتى يتمكن من الوصول للمباراة النهائية، وبهذا وبعد أن أخرج فريق بايرن ميونخ الذي كان حاملاً للقب في البطولة الماضية من البطولة يمكنه أن يفوز في المباراة النهائية بعد تحقيق الفوز على فريق مانشستر سيتي. ويتمثل موعد مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان في دول الوطن العربي المختلفة وفق الأوقات التالية:- الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت دول المغرب العربي والجزائر وتونس.

الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت كل من المملكة العربية السعودية والكويت وسوريا والأردن والعراق والبحرين وفلسطين واليمن وقطر.

في الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان. القنوات الناقله لمباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حق البث لإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي في كل الدول العربية ودول الشرق الأوسط.

وسوف يتم إذاعة المباراة علي قناة بي إن سبورت 1 hd بريميوم.

وسوف يقوم الكابتن جواد بدة بالتعليق على المباراة. الوسوم

