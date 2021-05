نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان والقنوات الناقلة له في المقال التالي

كثيرون من متابعي المباريات يتسأل عن موعد مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان المباراة القادمة التي ستكون مواجهة قوية بين الفريقين على الدورنصف نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام، وذلك بعد حصول فريق السيتي على هدفين مقابل هدف في المباراة الأولي، وحيث أن المباراة ستقام الغد الثلاثاء الموافق 4/5/2021 ،والتي ستقام على الأراضي الإنجليزية من خلال الأراضي الخضراء علي ملعب فريق السيتي (جوهرة الإتحاد الإماراتية). مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستكون مواجهة صارمة بين الفريقين وكلًا منهم يريدوا أي يحظوا بخطوة نحو الفوز بالكأس من خلال الخطوة القادمة في التصفيات النهائية للكأس.

فاز السيتي في المباراة الأولي من الدور النصف النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد للفريق الباريسي.

تأهل كلًا من فريق مانشستر سيتي في تصفيات دوري أبطال أوروبا وذلك كان على حساب فريق بروسيا دورتموند الألماني الذي تغلب عليه في المباراتين السابقين في الدور الربع النهائي من بطولة دور أبطال أوروبا.

حاز الفريق الباريسي حصوله على ثلاثة أهداف وذلك عقب مباراة معقل البافاري ،الذي حاول الانطلاقة وتسجيل الأهداف،وذلك بعد خسارته وعدم تحقيق آماله في الهزيمة الكبرى له في نهائيات العام الماضي . تداعيات الفريق للتأهل للمباراة يحاول كلًا من الفريقين الاستعداد للمباراة وتقديم كل ما هو لديه من خبرات وتدريبات حتى يفوز بالتأهل والفوز بالتصفيات في دوري اوربا.

لقد حظي كل فريق حسب الترتيب في الجدول الدوري على التأهل للمباراة، ولذا كثير من متابعي المباراة ينتظر هذه المباراة. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان أصبحت قنوات beIN sport من أولى القنوات التي تقوم ببث المباريات من أراضي الملاعب إلى قنواتها كبث مباشر ،حيث تقوم بعمل استوديو تحليلي لهذه المباريات الهامة، لذلك تقوم القناة بكل هذا تيسيرًا علي متابعي المباريات ،وخاصة الانتظار الكبير لموعد مانشستر سيتي وسان جيرمان. الوسوم

