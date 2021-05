نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان القنوات الناقلة في المقال التالي

أن الموعد المتعلق بمباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان من بين الأمور التي يعثر عليها العديد من الأشخاص، بالتحديد متابعين كرة القدم الاوروبية، فدومًا تعد كرة القدم بموعد مع مباراة رائعة يقوم باستضافتها استاد الاتحاد، بمباراة العودة عقب الانتصار الذي قام فريق مانشستر سيتي بتحقيقه بمباراة الذهاب، ويرغب الفريق في تكرار ذلك الانتصار الذي تم تحقيقه من قبل ولكن للمرة الثانية لكي يتأهل ويبلغ للمباراة النهائية، لذلك فإن مشاهدي الكرة الأوروبية والإنجليزية يترقبون تلك المباراة ويقومون بالبحث عن الموعد المتعلق بها للغاية، وسنُبين فيما يلي أوقات المباراة بالتفصيل. موعد مباراة مانشستر سيتي في الساعة ٩:٠٠ بالقاهرة سيكون موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سان جيرمان وذلك في يوم الثلاثاء الذي سوف يوافق ٤-٥-٢٠٢١، والتي يرغي في الفوز بها فريق باريس سان جيرمان ويُحقق الثأر للهزيمة السابقة بمباراة الذهاب لكي يستطيع أن يصل للمباراة النهائية، كما أن الموعد المتعلق بمباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان بدول الوطن العربي المتباينة والمتنوعة تكون تبعًا للأوقات الآتية: الساعة ٨:٠٠ مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب العربي وتونس.

الساعة ١٠:٠٠ مساءً بتوقيت الكويت والسعودية وسوريا والعراق والأردن واليمن وفلسطين وقطر.

في الساعة ١١:٠٠ بتوقيت سلطنة عمان، والإمارات العربية المتحدة. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان العديد يبحث عن القناة التي سوف تقوم بنقل مباراة مانشستر سيتي وسام جيرمان، وها هي القناة التي سوف تنقله كالتالي: إن جملة قنوات بي إن سبورت تكون مالكة لحقوق البث لكي تُذيع المباريات الخاصة بدوري أبطال أوروبا وكذلك الدوري الإنجليزي بكل الدول العربية وكذلك دول الشرق الأوسط، وسيتم إذاعة مباراة مانشستر سيتي وسام جيرمان بقناة بي إن سبورت 1 hd بريميوم، كما أن الكابتن جواد بدة سوف يُعلق على تلك المباراة. الوسوم

موعد مباراة مانشستر سيتي وسان جيرمان القنوات الناقلة

