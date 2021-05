نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني 2021 بعد نهاية الجولة 34 // الليجا تشتعل قبل 4 جولات من نهاية المسابقة في المقال التالي

ترتيب الدوري الإسباني 2021 بعد نهاية مباريات الجولة 34 من عمر المسابقة الكبرى، التي يتابعها الملايين في كل بقاع الكرة الأرضية، فالدوري الإسباني ضمن الدوريات الخمس الكبرى في العالم ويضم أشهر فريقين في العالم ريال مدريد وبرشلونة، استطاع أتلتيكو مدريد أن يحافظ على الصدارة برصيد 76 نقطة، وبفارق 3 نقاط بينه وبين الريال والبارسا صاحبا المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد 74 نقطة، ولكن الريال يتفوق بفارق المواجهات المباشرة لتستمر الإثارة في الأسابيع الأربع المتبقية من عمر المسابقة، وكان الثلاثي المتنافس على اللقب قد حققوا الانتصار في الجولة الماضية، أتلتيكو فاز على إلشي بهدف دون رد، الريال فاز على أوساسونا بهدفين دون رد، وأخيراً برشلونة فاز بصعوبة على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين وفيما يلي ترتيب جدول المسابقة. ترتيب الدوري الإسباني2021 # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 34 23 7 4 4 22:61 39 76 2 ريال مدريد 34 22 8 4 4 24:58 34 74 3 برشلونة 34 23 5 6 4 33:80 47 74 4 إشبيلية 34 22 4 8 4 27:49 22 70 5 ريال سوسييداد 34 14 11 9 4 35:51 16 53 6 فياريال 34 13 13 8 4 38:51 13 52 7 ريال بيتيس 34 14 9 11 4 46:43 -3 51 8 غرناطة 34 13 6 15 4 55:43 -12 45 9 أتلتيك بيلباو 34 11 12 11 4 36:44 8 45 10 سيلتا فيغو 34 11 11 12 4 51:46 -5 44 11 أوساسونا 34 10 10 14 4 41:31 -10 40 12 قادش 34 10 10 14 4 49:29 -20 40 13 ليفانتي 34 9 11 14 4 48:38 -10 38 14 فالنسيا 34 8 12 14 4 51:43 -8 36 15 خيتافي 34 8 10 16 4 40:26 -14 34 16 ديبورتيفو ألافيس 34 7 10 17 4 52:28 -24 31 17 بلد الوليد 34 5 16 13 4 46:32 -14 31 18 هويسكا 34 6 12 16 4 50:32 -18 30 19 إلتشي 34 6 12 16 4 50:29 -21 30 20 إيبار 34 5 11 18 4 46:26 -20 26 ترتيب هدافي الدوري الإسباني صراع الهداف أقل حدة عن صراع اللقب فالبرغوث الأرجنتيني، يتصدر الترتيب برصيد 26 هدف بفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه، وهو نجم الريال كريم بنزيما صاحب المركز الثاني برصيد 21 هدف، ثم لاعب فيا ريال جيرارد مورينو لاعب فيا ريال صاحب المركز الثالث برصيد 20 هدف، ونجم أتلتيكو مدريد لويس سوارز يكمل المربع برصيد 19 هدف، وما زال لقب الهداف لم يحسم بعد وكان ميسي قد أحرز لقب هداف الليجا العام الماضي برصيد 25 هدف. قائمة شرف بطولة الدوري الإسباني الممتاز الدوري الإسباني الممتاز أنطلق من 92 عام وتحديداً عام 1929 ميلادي، ويعد من أقدم الدوريات في العالم يضم الدوري 20 فريق يتنافسون على اللقب يفوز به صاحب الرصيد الأعلى من النقاط، ويهبط الفرق الثلاث الأخيرة إلي دوري الدرجة الأولى، ويبقى ريال مدريد وبرشلونة هم أكبر الفرق حصولاً على اللقب فالريال فاز باللقب 34 مرة، ومنافسة الدود برشلونة فاز باللقب 26 مرة وفيما يلي الفرق الحاصلة على اللقب. ريال مدريد حصل على اللقب 43 مرة وحل وصيف في 23 مناسبة. برشلونة فاز باللقب 26 مرة وحل وصيف في 26 مرة. أتلتيكو مدريد فاز باللقب في 10 مناسبات وحل وصيف في 9 مرات. أتلتيك بلباو فاز باللقب في 8 مناسبات وحل وصيف في 7 مرات. نادي فالنسيا فاز باللقب في 6 مرات وحل وصيف في 6 مناسبات سابقة. الوسوم

عمر شويل - جدة ترتيب الدوري الإسباني 2021 بعد نهاية الجولة 34 // الليجا تشتعل قبل 4 جولات من نهاية المسابقة

error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

function apply_class_exclusion(e) { var my_return = 'No'; var e = e || window.event; // also there is no e.target property in IE. instead IE uses window.event.srcElement var target = e.target || e.srcElement || 'nothing'; if(target.parentElement != null) console.log (target.parentElement.className); var excluded_classes = '' + ''; var class_to_exclude = ""; if(target.parentElement != null) { class_to_exclude = target.className + ' ' + target.parentElement.className || ''; }else{ class_to_exclude = target.className; } var class_to_exclude_array = class_to_exclude.split(" "); console.log (class_to_exclude_array); class_to_exclude_array.forEach(function(item) { if(item != '' && excluded_classes.indexOf(item)>=0) { target.style.cursor = "text"; console.log ('Yes'); my_return = 'Yes'; } }); try { class_to_exclude = target.parentElement.getAttribute('class') || target.parentElement.className || ''; } catch(err) { class_to_exclude = ''; } if(class_to_exclude != '' && excluded_classes.indexOf(class_to_exclude)>=0) { target.style.cursor = "text"; my_return = 'Yes'; } return my_return; }