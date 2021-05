نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في المقال التالي

يهتم كثير من مشجعي كره القدم بالبحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وآلتي من المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء ضمن المباريات الخاصة بإياب نصف نهائي بطوله دوري أبطال أوروبا، وهي المباراة الحاسمة التي تحدد احد طرفي مباراة النهائي، كان فريق مانشستر سيتي قد استطاع أن يفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت في باريس بهدفين مقابل هدف واحد أصبح قريب للغايه من الصعود إلى النهائي، خاصة وأن مباراة العودة ستقام في ارض السيتي على ملعب الاتحاد بمدينه مانشستر ولكن فريق باريس سان جيرمان سيقاتل بكل من لاعبيه ويتمسك بفرصه للصعود ألي النهائي للعام الثاني على التوالي وقد سبق لفريق باريس سان جيرمان أن صعد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي ولكنه خسر المباراة أمام فريق بايرن ميونخ بهدف نظيف. موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان سيكون الموعد المحدد لمباراة مانشستر سيتي الانجليزي ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 وذلك في هذه الأوقات التالية: الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت مدينة القاهرة

الساعة العاشرة ليلاً بتوقيت مدينه الرياض

وفي الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دوله الإمارات العربية المتحدة وقد تم اختيار طاقم تحكيم هولندي لاداره هذه المباراة بقيادة الحكم الهولندي ييورن كوييرز القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتى و باريس سان جيرمان سيتم نقل مباراة مانشستر سيتي الانجليزي ضد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وسيكون ذلك عبر قناه bein sports 1HD premium كما أن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا سيتم نقلهاعلى عدد من القنوات المفتوحة من بينها قناه أرينا سبورت وهي تتواجد على القمر المصري Eutelsat [email protected] وتردد القناة هو 11678 افقي ومعامل ترميز 30000 الوسوم

