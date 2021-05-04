جنود تشارك في ندوة تطوير الكرة النسائية

تشارك مها جنود مدير دائرة الكرة النسائية بالاتحاد العماني لكرة القدم في ندوة تطوير كرة القدم النسائية والتى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” يوم 12 مايو الجاري عبر الاتصال المرئي.

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