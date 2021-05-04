منتخبنا الوطني الأولمبي يلاقي البحرين وديا يومي 5 و 8 يونيو المقبل استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية

في إطار استعداداته لخوض التصفيات الآسيوية ، وبحثا عن الوصول لأفضل درجات الجاهزية ، قرر الجهاز الفني لمنتخبنا الأولمبي إقامة معسكر تدريبي خارجي في مملكة البحرين خلال الفترة من 20 وحتى 9 يونيو المقبل ، يخوض خلاله الأحمر الأولمبي مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب البحريني في العاصمة البحرينية المنامة يومي 5 ، 8 يونيو المقبل إن شاء الله تعالى .

من جانب اخر يواصل منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم تدريباته اليومية عن بعد عن طريق برنامج زووم وذلك بمشاركة كافة لاعبي منتخبنا الوطني وبإشراف الكرواتي داريو مدرب منتخبنا الوطني ومدرب اللياقة البدنية ريكاردو، وتأتي هذه الحصص التدريبية ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني ضمن الخطة البديلة بعد توقف الأنشطة الرياضية في السلطنة نظرا لتفشي كوفيد 19 من جديد ولضمان استقرار اللاعبين بدنيا وفنيا، حيث تتكون قائمة لاعبي منتخبنا الأولمبي من كل من : عصام بن خميس المخزومي وفيصل بن علي الحارثي و أرشد بن سعيد العلوي (السيب ) و يحيى بن حمود الهديفي (بهلاء) وعوض بن محمد الشحري و حسين بن سعيد الشحري ( ظفار ) ونجيب بن محفوظ الشجيبي وجاسم بن محمد التوبي ( النصر ) وفهد بن عادل بيت عبيدان ( الاتحاد) وعيسى بن خلفان الناعبي و سعود بن علي الحبسي ( مسقط) والبراء بن خالد المعولي ( الشباب) وإسلام بن سالم الهنائي (عبري ) وفهد بن مسعود الهاجري ( النهضة ) وإبراهيم بن يوسف الراجحي ( العروبة ) و ويوسف بن ناشر المالكي وعبدالله بن محمد البلوشي ( السويق) و وهاني بن طالب النعيمي ( صحار) ومصعب بن حمد المعمري ( الرستاق ) و ويوسف بن علي الشيادي ( مجيس ) ومحمد بن سعيد البريكي و ومروان بن عبدالله آل عبدالسلام وهاني بن خلفان القرطوبي ( صحم )وقاسم بن مبارك آل مبارك ( نادي عمان ).