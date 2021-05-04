نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي رياض أساسياً وباريس سان جيرمان والقنوات المفتوحة للقاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر كل محبي ومشجعي كرة القدم، وبالأخص مشجعي فريق مانشستر سيتي يتساءلون عن الموعد المحدد لإذاعة المباراة، وأهم القنوات التي ستقوم بنقل المباريات مباشرة، وما هو التشكيل المتوقع لكلا الفريقين، ومن هو المعلق على هذه المبادرة الكبيرة، والتي يتنافس فيها الفريقين على بطولة دوري أبطال أوروبا.

إليكم الإجابة على كافة التساؤلات التي تشغل أذهانهم هذه الفترة من لحظة الإعلان عن أنه سوف يتم لقاء احسن بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

الموعد المحدد امبارح مانشستر سيتي وباريس

سوف يتم اللقاء بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء، والذي يجمع هذا اللقاء بين أعظم فريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهما فريق مانشستر سيتي وباريس جيرمان الفرنسي.

والمكان المحدد الذي سيقام به لقاء الفريقين هو ملعب الاتحاد، وسوف يكون في شكل منافسات إياب نصف نهائي البطولة، والجدير بالذكر أنه فاز فريق مانشستر سيتي مباراة الذهاب والتي كانت مقامة في حديقة الأمراء يوم الأربعاء الماضي وتم حسم النتيجة بهدفين مقابل هدف.

سوف تبدأ المباراة المقامة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك بتوقيت القاهرة، وفى تمام العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سيتم التعليق على المباراة من قبل جواد بدة .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام باريس سان جيرمان.

حارس المرمى: ايدرسون.

خط الدفاع: ووكر، ستونز، روبن دياز، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، جوندوجان، دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: محرز، فودين.

التشكيل الخاص بفريق باريس سان جيرمان المتوقع أمام مانشستر سيتي.

حراسة المرمى: نافاس.

خط الدفاع: فلورينزي، ماركينيوس، كيمبيمبي، ديالو.

خط الوسط: فيراتي، باريديس، دراكسلر.

خط الهجوم: نيمار، إيكاردي، دي ماريا.

تحديث نحن على بعد ساعة وحيدة فقط من بداية اللقاء المنتظر بين الفريقين بطل فرنسا وبطل انجلترا قمة كروية منتظرة حيث تنقل المباراة على قناة بين سبورتس الرياضية، بالإضافة إلى نقلها عبر عدة قنوات مفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة، ويكون أبرزه تردد قناة النايل سات الذي يمكن للجميع استقباله الان تردد 11766 معدل ترميز 27500 استقبال عمودي معامل تصحيح الخطأ 5-6.