نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا التي ستقام اليوم الثلاثاء تعتبر أحد أهم المباريات التي سيخوضها كلاً من الفريقين، حيث استضاف فريق مانشيستر سيتي نظيرة القوي للعب مباراة الإياب من الدور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2020 / 2021 ، وذلك بعد فوز نادي مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بنتيجة حاسمة هي 2-1 في يوم الأربعاء الماضي، وتسهيلاً على عشاق كرة القدم الإنجليزية فسوف نعرض في حيثيات هذا المقال التشكيل المتوقع لكلا الفريقين بالتفصيل، كما سنقوم بعرض موعد ومكان المباراة.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمباراة اليوم

قام “ماوريسيو بوتشينو” مدرب فريق باريس أثناء المؤتمر الصحفي الذي يقام قبل كل مباراة بالإفصاح عن بعض المعلومات الخاصة بالمباراة، حيث قال نصاً:

أنها مباراة كرة قدم وانت عليك أن تكون افضل من الخصم، أحياناً انت تُبدي اهتماماً بالأهداف ولكن الأهم غداً هو أن نكون افضل، مثل ما فعلنا في الـ45 دقيقة الأولى عندما ألحقنا بهم الكثير من الضرر، وأن نيتنا غداً ستكون الاستحواذ، وهذا هو التحدي لكن السيتي تبنى نفس الفلسفة لمدة 6 سنوات مع بيب جوارديولا، لذلك علينا أن نكون مستعدين للمعاناة، وستتاح لنا الفرصة، لذلك علينا أن نكون سريعين وعدوانيين نحن بحاجة إلى هدفين وهذا هو مطلبنا.

واستنباطاً مما قد صرح به الأرجنتيني بوتشينو خلال المؤتمر فإن التشكيل المتوقع لفريق باريس سوف يكون كما هو موضح في النقاط التالية:

في خط الهجوم من الممكن وضع (اللاعب نيمار – اللاعب إيكاردي – اللاعب دي ماريا).

من المتوقع وضع كلا من اللاعب فيراتي واللاعب هيريرا واللاعب باريديس في خط الوسط.

أما بالنسبة لخط الدفاع فمن المتوقع وضع كلاً من (ماركينيوس – كيمبيمبي – فلوريتنزي -ميتشل باكر).

وفي الأغلب سيتم وضع الحارس “كيلور نافاس” في حراسة مرمى نادي باريس.

التشكيل المتوقع لمانشيستر سيتي اليوم

التشكيل المتوقع لمانشيستر في مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم بعد أن نشره موقع “هو سكورد” العالمي كالتالي:

في حراسة المرمى اللاعب “ إيديسون “.

“. في خط الدفاع من المتوقع وضع كلاً من اللاعب دياز واللاعب والكر واللاعب زينشينكو وأخيراً اللاعب ستونز.

في الأغلب سيتم وضع كلا من الاعبين (جوندوجان – دي بروين – رودريجو) في خط الوسط.

أما بالنسبة لخط الهجوم فمن المتنبئ وضع رياض محرز وبريناردو وفيل هويس في الأمام لقدرتهم على شن هجمات قوية.

وبالنسبة للحكام فسيقوم الحكم بيورن كويبرز وفي مساعدته الحكم بول فان بويكل بتولي مهمة التحكم في المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان اليوم 2021

سوف تبدأ المباراة يوم الثلاثاء 4-5-2021 في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والحادية عشرة مساء بتوقيت أبوظبي، وذلك في ملعب استاد الاتحاد.

أما بالنسبة للقنوات الناقلة التي ستقوم ببث المباراة فهي بي إن سبورت HD1، قناة فارزيتش وألفن سبورت التابعة للقنوات المفتوحة.

توقعات مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم

من الواضح أن نادي مان سيتي لن يحظى بفرصة افضل من هذه المباراة ليتمكن من الفوز بدوري أبطال أوروبا ولذلك وفقاً للتغيرات التي أقامها جوارديولا خلال الأسابيع الماضية، لذلك من المتوقع فوز نادي السيتي على باريس بتيجة (2-0)، ولكن على غعكس ذلك فإن باريس يرغب وبشدة في تحقيق ريمونتادا قوية أمام السيتي رغبةً في الحصول على الللقب في المرة الأولى.