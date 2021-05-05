نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد اليوم في مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في المقال التالي
عمر شويل - جدة قام الاتحاد الأوروبي الخاص بكرة القدم بالإعلان عن المواعيد الخاصة بمباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي تعتبر من أقوى المباريات على مستوى العالم ويتابعها مجموعة كبيرة من الأشخاص سواء في الدول العربية أو في الدول الأجنبية وسوف نقوم بتوضيح الموعد الذي تم إعداده لمباراة تشيلسي وريال مدريد التي يستفسر عن مواعيدها مجموعة كبيرة من الأشخاص وسوف أوضح ذلك فيما يلي.
موعد مباراة تشيلسي وريال مدريد
سوف يتم إذاعة المباراة في الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الكرة من الرياضات المهمة والتي يتبعها مجموعة كبيرة من الأشخاص سواء الكرة المحلية الخاصة بالدول التي نعيش فيها أو الماتشات العالمية التي تخص أوروبا و وتصفيات الخاصة بدوري أبطال أوروبا ويتابعها مجموعة كبيرة من الأشخاص العرب والأجانب وبذلك نكون قد قومنا بتوضيح الموعد التي تم تحديده لمباراة تشيلسي وريال مدريد.
ماتش تشيلسي ضد ريال مدريد
- سوف نتعرف على الموعد التي تم تحديده لمباراة ريال مدريد مع تشيلسي وهذا في بطولة أبطال أوروبا 2020 -2021 وهو ذهاب الدور النصف النهائي من البطولة.
- سوف يستمتع عشاق كرة القدم مع مباراة يملؤها المتعة والإثارة وهي مباراة تشيلسى وريال مدريد.
- وقد تم تأهيل الملكي من أجل التصدر في المجموعة الثانية في دوري الأبطال في الدور الأول وهو أيضا تخطي أتالانتا في الدوري ال16 وهذا كله تمام قبل أن يكون في الربع النهائي من الفوز على ليفربول.
- أما بخصوص نادي تشيلسي فهو كان متصدر المجموعة الخامسة الخاصة بدوري أبطال أوروبا وقد سبت قدرته ونجح من دوري ال16 وهذا تم عندما استطاع أن يتأهل و يفوز على نادي أتلتيكو مدريد وقبل أن يثبت جدارته ويتخطى بورتو عند الربع النهائي.
- أما عن الموعد الذي تم تحديده مباراة تشيلسي وريال مدريد فهو تم تخصيص اليوم الأربعاء الموافق 5/5/2021 الذي أيضا يوافق 23 من شهر رمضان 1442 هجرية وهذا سوف يتم على ملعب ستامفورد بريدج.
- وتم تحديد الموعد الذي سوف تنطلق فيه صفارة الحكم لبداية المباراة عند تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
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