نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي مجاناً نايل سات اليوم الأربعاء في دوري ابطال أوروبا في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض لكم عبر موقع ثقفني، تردد جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي، في اللقاء الذي ينطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2021، وذلك ضمن منافسات مباراة إياب الدور النصف نهائى من بطولة دورى أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يخوض الفريقين هذا اللقاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، ومن المقرر أن تنطلق هذه المنافسة في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس الشريف، وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي قد انتهتي بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، ويسسعى كلا الفريقين في هذه المعركة الكروية إلى تحقيق الإنتصار من أجل الصعود للمباراة النهائية.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ريال مدريد وتشيلسي مجاناً

يبحث الكثير من عشاق الفريقين ومحبي الكرة الأوروبية عن القنوات التي ستبث هذه المباراة مجانا، ونوفر لكم في سطور هذا المقال القنوات المفتوحة الناقلة مباراة ريال مدريد وتشيلسي، يحل الملكي ضيفا من العيار الثقيل لمواجهة نظيره البلوز، حيث مهمة صعبة بانتظار الملكي من أجل تحقيق الإنتصار، فيما يتسلح تشيلسي يعامل الأرض من أجل خوص هذه المباراة والصعود للنهائي، جدير بالذكر بأن مانشستر سيتي تمكن من الصعود للنهائي بعد تحقيق الفوز على حساب فريق باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب والإياب.

تردد قناة Match! TV Russia علي انتل سات 66 شرق، بتردد 11580، ومعدل ترميز 2400، والاستقطاب افقى H.

تردد قناة CBC Sport Azerbaijan HD علي القمر الازوري، بتردد 11135، ومعدل ترميز 27500 – والاستقطاب افقى H.

تردد قناة Polsat Sport Premium 1 Poland HD علي القمر الصناعي هوت بيرد، بتردد 11117، ومعدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي V.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

تعرض مباراة ريال مدريد وتشيلسي بث مباشر عبر شاشة قناة beIN 4K HDR، كما يمكن مشاهدة المباراة بشكل حصري على قناة beIN Sports 1 HD Premium، وقد أوكلت مهمة التعليق إلى المعلق الصوتي رؤوف خليف، وقد أعلنت العديد من القنوات الرياضية العربية والأجنبية بث هذه المباراة، ومن أهم هذه القنوات قناة ليبيا الرياضية ويمكن استقبال تردد القناة على البيانات التالية.