فريق البصــرة بإزكي ينجز 80% من أعمال تطوير ملعبه

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

تتسابق الفرق الرياضية الأهلية بولاية إزكي في تعشيب وتطوير ملاعبها، حيث بلغ عدد الملاعب المعشبة بالعشب الطبيعي 14 ملعباً ، ومن بين هذه الفرق التي نجحت في تنفيذ خطة تأهيل وتطوير الملعب فريق البصرة الرياضي، حيث بدأت إدارة الفريق السابقة بقيادة عبدالله بن علي الراشدي منذ 4 سنوات في رسم ملامح التطوير وفق دراسة مستفيضة لمتطلبات المشروع والتكاليف المتوقعة واختيار الجودة المناسبة ، وقد كللت الجهود بالنجاح والتعاون المثمر بين طاقم الإدارة والأعضــاء حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 52 ألف ريال عماني، تخللها عدة مراحل أهمها: تركيب السياج وامداد أنبوب تغذية المياه لمشروع التعشيب بالعشب الطبيعي بطول 6 كيلومترات وبناء خزان ارضي يتسع لحوالي 44 ألف جالون ، كما تم اعتماد نوعية من الإنارة بمواصفات تتناسب مع حجم المشروع وتركيب شاشة إلكترونية وبناء منصة حيث يعد أول فريق بالولاية يبادر بتركيب شاشة إلكترونية ، وبهذه الأعمال يكون فريق البصرة قد حقق نسبة إنجاز تصل إلى 80% حيث سيتم في المرحلة المقبلة بناء المدرجات والعديد من المرافق .

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