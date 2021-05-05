طالب الثانوي يشارك في اجتماع مدربي المنتخبات الخليجية

شارك طالب الثانوي المحاضر الآسيوي والدولي ومدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في الاجتماع الذي عقد عبر برنامج zoom لمدربي منتخبات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، تم خلاله مناقشة كيفية تطوير كرة القدم الشاطئية في الخليج وكيفية الاستفادة من خبرات الاتحاد البرازيلي في اللعبة .

وقدم مجموعة من المحاضرين والمدربين البرازيليين خبراتهم في كيفية الارتقاء باللعبة وتطوير مستويات المدربين .

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