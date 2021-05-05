«عمان للإبحار» تفتح باب التسجيل والمشاركة فـي البطولة الآسيوية لقوارب التزلج بالألواح الشراعية

بمشاركة متوقعة لأكثر من 50 بحارا من 15 دولة آسيوية

أعلنت عُمان للإبحار عن فتح باب التسجيل والمشاركة في البطولة الآسيوية لقوارب التزلج بالألواح الشراعية 2021 لفئة قوارب تكنو وتكنو بلس وفئة فورميلا “فويل”، حيث من المتوقع أن تستقطب البطولة حوالي 50 مشاركا ومشاركة من أكثر من 15 دولة، وذلك في الفترة من 11 ولغاية 16 أكتوبر 2021م بمحافظة مسندم.

سيخوض المشاركون المنافسات على مدى ستة أيام من السباقات وسط ظروف مناخية مثالية للإبحار الشراعي في السواحل المقابلة لفندق أتانا مسندم بولاية خصب.

وفي هذا الصدد، قال راشد بن إبراهيم الكندي، مدير عام الإبحار الشراعي في عُمان للإبحار: “نتطلع إلى الترحيب بجميع البحّارة المحترفين القادمين إلى السلطنة من مختلف دول القارة الآسيوية لخوض منافسات البطولة على شواطئ مدينة خصب الرائعة مع تقديم محافظة مسندم كموقع جديد لفعاليات الإبحار الشراعي في المنطقة. وأضاف الكندي: تعد هذه البطولة الدولية الأولى من بعد دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021، وبالإضافة إلى كونها بطولة قارية كبرى في آسيا ستكون أيضا الخطوة الأولى للكثير من البحّارة في شق طريقهم نحو الوصول أولمبياد باريس 2024، مؤكدا أن جميع المشاركين في البطولة سيخضعون لكافة الإجراءات والتدابير الوقائية الكفيلة بسلامتهم، كما سيتم اعتبار مكان إقامة الحدث منطقة حجر صحي بدءا من وصولهم وحتى إسدال الستار عن الحدث.

وجاء اختيار موقع إقامة البطولة في محافظة مسندم نظرًا لأجوائها المثالية للإبحارالشراعي وطبيعتها الخلابة، حيث تتراوح سرعات الرياح عادة بين 7- 15 عقدة بحرية مع ارتفاع بسيط في موج البحر والذي سيوفر للبحّارة المشاركين بيئة تنافسية مليئة بالتحدّي والإثارة، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية للنهوض بقطاع السياحة الرياضية والمغامرات في السلطنة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040.

ومن جانبه، قال بايترو أوكسيك ممثل الاتحاد الآسيوي لفئة قوارب التكنو: “خلال نسخة هذا العام من البطولة الآسيوية لقوارب التزلج بالألواح الشراعية 2021 أدخلنا فئة فورميلا التزلج بالألواح الشراعية “فويل” إلى المنافسات والتي ستضفي على البطولة مزيدًا من التنافسية. وأضاف بايترو أوكسيك ممثل الاتحاد الآسيوي: إنه لمن دواعي السرور أن نعود مرة أخرى إلى السلطنة لتنظيم هذا الحدث القاري المهم، ومما لا شك فيه بأن السلطنة أصبحت خلال السنوات الماضية من الدول الرائدة في تنظيم فعاليات الإبحار الشراعي على المستوى الدولي، حيث حظيت على مكانة مرموقة لدى الاتحاد الدولي للإبحار الشراعي، موضحًا بأن الحدث يُعد مهمًّا لجميع البحّارة من أجل التنافس على لقب بطل آسيا في الفئات الثلاث، وأخيرًا نتطلع إلى الاستمتاع بكرم الضيافة العُمانية الأصيلة في محافظة مسندم. تجدر الإشارة إلى أن النسخة السابقة من البطولة أقيمت في مدينة زوهاي بجمهورية الصين في الفترة من 5-13 أكتوبر 2019. وفي وقت سابق تمكنت عُمان للإبحار من الفوز بملف استضافة منافسات بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 وفئة 49 اف أكس وفئة ناكرا 2021م، والتي من المتوقع أن تستقطب أكثر من 400 من البحّارة المحترفين من مختلف أنحاء العالم وذلك في الفترة من 16 – 21 نوفمبر من العام المقبل بالمدينة الرياضية بالمصنعة.

التسجيل والمشاركة

يمكن للبحّارة الراغبين في المشاركة في البطولة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للحدث: وذلك في موعد أقصاه 6 أكتوبر 2021م. بالإضافة إلى ذلك يمكنهم من خلال الموقع الإلكتروني الاطلاع على تعليمات السباق والتعرّف بشكل أوسع على تفاصيل البطولة.

استضافة بطولات دولية وإقليمية

تمتلك السلطنة سجلًّا حافلًا في استضافة بطولات الإبحار الشراعي الدولية والإقليمية، وذلك نظرًا للمكانة المرموقة التي تحظى بها عُمان للإبحار في مجتمع الإبحار الدولي وتتويجًا للجهود القائمة في سبيل تطوير رياضة الإبحار الشراعي. حصول السلطنة على ملف الاستضافة دليل على كفاءة المرافق والإمكانات التي تتمتع بها، حيث تمكنت السلطنة من استضافة العديد من البطولات منها، فوزها مؤخرًا بملف استضافة بطولة العالم الأولمبية لفئة قوارب 49 الشراعية 2021، كما سبق لها استضافة عدد من الأحداث الرياضية البحرية المهمة؛ كبطولة العالم لليزر عام 2013م وبطولة أر أس أكس للتزلج على الألواح الشراعية عام2015م، وبطولة الليزر راديال النسائية في العام ذاته، وبطولة آسيا وأوقيانوسيا لقوارب الأوبتمست العام الماضي.