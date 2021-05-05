الأندية الـ «14» ترفض قرار اتحاد القدم وتواصل خطواتها فـي عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية

■■ يبدو أن الوضع أصبح عصيبا وشائكا بين مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي وعدد من الأندية وبالأخص أندية دوري الدرجة الأولى التي تضررت من قرار إلغاء الموسم الكروي الحالي 2020/‏2021.■■

خصوصا وأن منافسات المرحلة النهائية الحاسمة المؤهلة لدوري عمانتل كانت على وشك النهاية، حيث ترى هذه الأندية أن حقوقها قد هضمت وأن ما سعت له منذ بداية الموسم قد تم وأده رغم اقتراب تحقيق هذا الحلم الذي عملت له كثيرا، وأصبح الأمر بحاجة إلى قليل من الوقت فقط. الحراك الذي قامت به هذه الأندية أسفر عن حصولها على مساندة (14) ناديا تمحور في طلب عقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية، وذلك عملًا بأحكام المادة (28-3) وستتم مخاطبة الأمين العام للاتحاد بحكم منصبه ومهام عمله للدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في موعد لا يتجاوز يوم الجمعة الموافق 2021/‏5/‏21م، كما ستتم مخاطبته لدعوة الأندية لحضورها وتحديد مكان إقامتها لاحقًا مع الالتزام بجدول الأعمال المرسل ضمن طلب عقد الجمعية، كما سيتم تكليف الأمانة العامة بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لطلب مساعدته وفقًا لأحكام المادة (28)، وتحديد ممثله في الاجتماع.

تلقت الأندية خطابًا من الاتحاد العماني لكرة القدم بتاريخ 2021/‏4/‏26م يفيد بعدم إمكانية عقد الاجتماع للجمعية العمومية غير العادية متعللين بعدم استيفاء الاشتراطات القانونية المطلوبة بعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية استنادًا إلى المادتين رقم (22) و(28). بدوافع سلامة التوجه الذي اتخذه الاتحاد العماني لكرة القدم وذلك بعد استشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية وذلك تأسيسًا على ما ورد من الإيضاحات القانونية وحالة القوة القاهرة.

من جانبها ردت الأندية في بيان خاص حول رفض الاتحاد العماني لكرة القدم عقد الجمعية العمومية غير العادية وقامت بتفنيد المبررات التي ساقها لعدم إقامة الاجتماع، مؤكدة أنها تسير قدما في تنفيذ المواد التي تجيز لها عقد هذا الاجتماع في حينه، حيث بدأت الملامح الأولية لنجاح هذه الخطوة تتضح جليا من حيث الإسراع في تجهيز قاعة لعقد الاجتماع في التاريخ المحدد أعلاه، ووسط الاشتراطات الاحترازية التي أكدت عليها اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث من المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة أحداثا متلاحقة في شأن مسيرة الكرة العمانية إن شاء الله تعالى.