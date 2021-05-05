نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم.. تيمو فيرنر يُسجل هدف البلوز الأول في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم ، حيث يستضيف ملعب ستامفورد بريدج قمة كبيرة بين النظيرين الملكي ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي والتي تُعد من أهم مباريات العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، والجميع الآن يتابع أول بأول ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول والثاني، وهذا ما نختص به هذا المقال ونرصد متابعة مستمرة بخصوص ملخص أهداف ريال مدريد وتشيلسي اليوم في لقاء العودة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم ، ينطلق اللقاء بين الأسباني الكبير الملكي ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي العنيد اليوم الأربعاء الموافق 5-5-2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، فيما تنطلق مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والمغرب، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

أهداف ريال مدريد وتشيلسي الآن

ريال مدريد 0 تشيلسي تيمو فيرنر دقيقة 28

وتنقل مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 مجموعة قنوات بي إن سبورت HD الرياضية بشكل حصري داخل الشرق الأوسط على القمر نايل سات وعرب سات، وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول والثاني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم.

ملخص نتيجة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول والثاني

انطلقت مباراة ريال مدريد وتشيلسي الآن الشوط الأول لحساب مباريات العودة بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسنتابع معكم عبر تغطية مستمرة ملخص نتيجة مباراة ريال مدريد وتشيلسي الشوط الأول والثاني الآن، يُرجى عمل تحديث للصفحة كل دقيقتين.

مع انطلاق المباراة يُحيط لاعبي تشيلسي بالكرة في خط وسط الملعب بحثاً عن ثغرة في دفاعات الريال كمدريد من أجل تسجيل هدف التقدم، بينما يُقاتل عناصر ريال مدريد على الكرة منعاً للبلوز تحقيق التقدم المُبكر.

دقيقة 17: تشيلسي يتقدم بالهدف الأول عن طريق اللاعب ولكن، الحكم المُساعد يرفع الراية مُعلناً عن حالة تسلل، ويتم إلغاء الهدف.

وفي الدقيقة 28: استطاع اللاعب تيمو فيرنر أن يُسجل هدف تشيلسي الأول في شباك ريال مدريد ليكون التقدم بأسبقية من صالح البلوز، لتشير نتيجة المباراة الآن الشوط الأول 1-0 للبلوز تشيلسي الإنجليزي، وتذهب المباراة الآن لاستراحه قصيرة بعد انتهاء الشوط الأول من المباراة بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.